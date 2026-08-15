La historia de Yareli Acevedo con el ciclismo comenzó incluso antes de que ella pudiera imaginarlo.

Hoy ya es campeona mundial de pista, medallista de los Juegos Centroamericanos y una de las cartas del deporte mexicano rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Sin embargo, pese al potencial que se le ve cada que sube a su bicicleta, la deportista admitió que llegó a la disciplina casi por casualidad y con una historia familiar que parece escrita por el destino.

Acevedo contó a EL UNIVERSAL Deportes que nació con una subluxación de cadera, por lo que sus padres tuvieron que llevarla a realizarse estudios médicos y fue precisamente durante una de esas visitas cuando el ciclismo apareció por primera vez en su vida.

“Me hicieron una radiografía en forma de tanda cerca del velódromo olímpico Agustín Melgar, donde actualmente entreno”, recordó la ciclista capitalina.

Ese mismo día, se realizaba una Copa del Mundo en ese lugar, donde la entrada era gratuita y sus padres decidieron ingresar sin imaginar lo que representaría esa decisión en el futuro.

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Encima, el nombre que eligieron para su hija también fue una conexión con el deporte.

“Mi nombre es Yareli Acevedo Mendoza. Como el de una ciclista, de la primera campeona mundial de pista, que es Nancy Yareli Contreras”, explicó.

Cabe recordar que Nancy Contreras fue una exitosa ciclista mexicana, que cosechó éxitos en Mundiales, Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe, además de que tuvo la posibilidad de representar a la delegación mexicana en las justas olímpicas de Atlanta 1996 y Atenas 2004.

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Finalmente, la propia Yareli Acevedo aseveró que comenzó a notar que en los entrenamientos, tenía una fortaleza física particular y, que aprovechó el instinto competitivo con el que siempre ha contado para convencerse de competir.

Ahora, ese deseo podría utilizarlo para que la impulse a llegar a la que sería su primera justa olímpica en Los Ángeles 2028.

“Esa fortaleza física que me caracteriza, la pude sacar. Vi que me gustó y que el dolor físico —de su cadera— no me impedía seguir luchando por mis sueños. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que este deporte era mi pasión”, aseguró.

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