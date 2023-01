“Si me tocas, te apuñalo”: niña de 13 años luego de que un hombre intentara abusar de ella

Una niña de 13 años sufrió un intento de abuso sexual días atrás en Bahía Blanca, Argentina, cuando se encontraba en una esquina tomando tereré con una amigas. Al quedarse sola por un momento, un sujeto se le acercó, se bajó los pantalones, y la manoseó. Su reacción fue instantánea. Tomó un cuchilló y le dijo: “Si me tocas, te apuñalo”.

El hecho ocurrió el miércoles en el barrio San Martín, de Bahía Blanca, según informó el sitio La Brújula 24. La policía aún no pudo identificar al agresor. Captó sí imágenes de quién se trataría y pidió colaboración para poder aprehenderlo. El motociclista tendría casco rojo y se movilizaría en una moto 110 de color gris, informaron fuentes policiales

Verónica, la madre de la niña, dio una entrevista al día siguiente, en la que dio cuenta de los hechos en el programa Bahía Hoy. Explicó que su hija tomaba tereré con las amigas en la esquina de 25 de Mayo y Teniente Farías. Ellas notaron que había un hombre “parado con una moto” en un sector de la esquina, al que “no le dieron demasiado importancia”.

No obstante, consignó que en un momento las dos amigas con las que estaba su hija se retiran del lugar por un momento para ir a “comprar masitas”. “Automáticamente, este sujeto aprovechó, se acercó y se bajó los pantalones. La manoseó y le dijo que se quede tranquila, que no le iba a hacer nada. La reacción de mi hija fue instantánea. Tomó un cuchillo y le dijo ‘si me tocás, te apuñalo’”, contó.

La madre de la niña contó que, según las cámaras que pudo ver, el agresor “es de contextura robusta” y al momento del ataque llevaba “ropa de trabajo”. “Es una persona que, según las imágenes de las cámaras que pude observar, tiene entre 40 y 50 años, estuvo acechando 20 minutos y hasta pude ver hacia dónde huyó. Actuó siempre con el casco puesto, caminaba y esperaba el momento que alguna de las chicas quede sola”, agregó.

Levantan denuncia por acoso sexual

Mientras la Policía intensificó las acciones para dar con el sujeto, Verónica aseguró que no se trata del único caso. Al momento de hacer la denuncia, señaló que se encontró con otra madre a la que le había pasado una situación similar con su hija, pero a las nueve de la mañana del miércoles. Lo único que difería era el color de la moto, pero la zona, incluso, era la misma zona.

Tras el hecho, la Policía difundió la imagen de una de las cámaras de seguridad en las que se puede ver al agresor. Personal de la Comisaría Primera Bahía Blanca pidió colaboración para poder identificarlo.

La madre de la niña destacó la respuesta que tuvo su hija. “Nunca creí que iba a reaccionar así, fue muy valiente. Si agarra a una nena indefensa podríamos estar hablando de otra cosa. Fue a las cuatro de la tarde, en un sector donde hay una obra en construcción, por eso voy a ir a hablar con un albañil que al parecer vio todo”, contó.

En tanto, señaló que, tras el hecho, su hija “va sobrellevando la situación como puede” y anticipó que la llevará a un consulta psicológica para realizar el tratamiento más adecuado. “Mi hija no se puede sacar esa imagen de la cabeza”, afirmó.

