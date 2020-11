Si Biden gana, traicionaría a Colombia: Trump

La pelea por el voto de los hispanos en Estados Unidos está feroz. Especialmente en Florida, un estado que bien podría decidir el nombre del nuevo ocupante de la Casa Blanca.

Y entre ellos han comenzado a pesar mucho los colombianos. Eso, al menos, es lo que piensa el presidente Donald Trump.



En entrevista exclusiva con el diario EL TIEMPO de Colombia, el mandatario republicano les hace un llamado para que lo respalden este martes advirtiendo que un mandato del demócrata Joe Biden le abriría la puerta al socialismo en Estados Unidos y deprimiría las oportunidades laborales.



Dice, también, que los colombianos están pagando por un acuerdo de paz que no quedó bien negociado, y que, si bien respalda el fin del conflicto, este debe ser justo para todos.El presidente contestó varias de las preguntas incluidas en un cuestionario que se le envió la semana pasada.

¿Qué puede esperar América Latina del presidente Donald Trump en caso de ganar la reelección?

Continuaré teniendo una relación fuerte y respetuosa con América Latina y me enorgullece tener grandes amistades con algunos de sus líderes, pero me opondré de manera contundente al castro-chavismo. América Latina es una región llena de gente muy buena y con grandes oportunidades. Tengo un gran respeto por las democracias en América Latina, como Colombia. Tenemos muchos valores en común. Compartimos un amor por la libertad, la democracia y nuestra fe en Dios. A lo largo de los últimos cuatro años, nuestro equipo ha hecho gran progreso en la región trabajando con nuestros aliados.



En América Latina hemos lanzado grandes acuerdos para financiar iniciativas conducidas por el sector privado. Hemos luchado por acabar con el peligroso narcotráfico, incluyendo soluciones para el problema de la demanda. Luego de años de presidentes de Estados Unidos ignorando cómo Venezuela desestabiliza la región, dije “suficiente”, y tomé fuertes acciones contra la dictadura. No como Joe Biden, cuyos asesores políticos le acaban de decir a 'The New York Times' que se rendirá ante Nicolás Maduro. Me enorgullece estar alineado con nuestros socios en la región y juntos vamos a restaurar la democracia para el pueblo venezolano.



En mi próximo periodo puede contar con que les apostaré a cosas mejores y más grandes. Quiero que mi país tenga fuertes relaciones comerciales con América Latina. Siempre pondré a Estados Unidos de primero, pero también quiero apoyar la inversión estadounidense en todo tipo de infraestructura –energía, aeropuertos, carreteras, puertos, telecomunicaciones y otros– para que prosperemos juntos. En Colombia quiero apoyar nuestra alianza estratégica en materia de seguridad nacional y ayudar para que los colombianos puedan vivir en paz y seguridad.



Colombia es una prioridad importante en la Ley de Seguridad y Paz de la Casa Blanca y para la Iniciativa para el Desarrollo y Prosperidad de las Mujeres. Mi administración fue la primera y única en firmar una ley que ayuda a las mujeres en el proceso de construcción de la paz. Estos conflictos han impactado más a las mujeres y niños, y queremos que vivan en paz. Por 47 años, Biden tuvo el chance de ayudar a América Latina y no le dio la importancia suficiente porque es elitista corrupto.



Su campaña ha señalado a Biden de ser un castrochavista. ¿Cree usted en realidad que Joe Biden quiere llevar a Estados Unidos a un régimen como el de los Castro en Cuba o Hugo Chávez en Venezuela?

El problema es que Joe Biden es un hombre disminuido y muy débil que se ha rodeado de marxistas que saben que lo pueden controlar porque siempre ha sido flojo con el socialismo. Mire su récord. Es vergonzoso lo que ha hecho. Como senador votó cinco veces por cortar los fondos para los luchadores valientes que intentaron liberar a Nicaragua de Daniel Ortega y los sandinistas.



Luego votó para que se enviara la pujante industria de farmacéuticos de Puerto Rico a China, que destruyó su economía y donde sabemos que su familia corrupta gana millones. Luego, como vicepresidente de Barack Obama, les dio millones a los Castro a cambio de nada en un muy mal acuerdo con la dictadura comunista en Cuba que yo acabé. Biden incluso alabó a Maduro y lo felicitó por su cabello cuando estaba matando a su propia gente. Es un hombre muy, muy débil e increíblemente corrupto.



Mire su campaña y lo que está pasando con el Partido Demócrata. Eran normales antes de que fueran raptados por los socialistas. Biden respalda el manifiesto radical del loco Bernie Sanders, que incluye un incremento de 4 billones de dólares en impuestos, abortos financiados por los contribuyentes hasta el momento del nacimiento, el recorte de la financiación de la policía y el ataque a nuestras libertades religiosas. No podemos tener esto en nuestro país.



Hay una razón por la cual Biden atrae el respaldo del socialista colombiano Gustavo Petro, del venezolano Diosdado Cabello y por la que Nicolás Maduro lo llama el “camarada Biden”. Ellos saben que Biden es débil y yo soy fuerte.



Biden es un político típico y un títere de los castrochavistas que manejan su campaña y al Partido Demócrata. Mientras sea presidente, Estados Unidos nunca será un país socialista o comunista. No lo permitiré.



Colombia enfrenta un grave problema por el ingreso ilegal de miles de venezolanos. ¿Cree usted que Colombia debería bloquear su ingreso como ha intentado usted hacer con los ilegales que buscan entrar a Estados Unidos?

Cada país tiene el derecho de proteger sus fronteras, dar prioridad a la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos y decidir quién puede entrar. Si no tienes fronteras, no tienes país.



Estados Unidos acepta más inmigrantes por año que cualquier otro país en el mundo. Somos una nación compasiva, pero hemos tenido un problema de inmigración ilegal masiva como consecuencia de la negligencia de republicanos y demócratas. He enfrentado eso y quiero arreglar nuestro sistema migratorio, que está roto. Pero los demócratas en el Congreso se rehúsan a cooperar.



Amo a los latinos. Son gente maravillosa. Quiero que los inmigrantes vengan a nuestro país pero de manera legal. La inmigración ilegal no es buena para nadie y es peligrosa para los hispanos que quieren vecindarios seguros para sus familias. Biden y los demócratas quieren el desorden y el caos en la frontera porque, de la mano con los 'fake news', les mienten a los hispanos para obtener sus votos.



En Florida viven unos 250 mil votantes de origen colombiano. ¿Por qué deben votar por usted?

Los colombo-estadounidenses son gente maravillosa. Conozco a muchos y estoy orgulloso de que nuestra campaña sea respaldada por muchos colombianos. Nuestros números se ven muy bien. Los colombianos son duros trabajadores que aman a sus familias, sus iglesias, sus comunidades y a nuestro gran país.



Desde mi primer día como presidente he trabajado incansablemente para nuestra comunidad latina. Antes del virus chino, había logrado el índice de pobreza más bajo y los salarios más altos para los hispanos, millones de trabajos. Si los 60 millones de latinos que viven en Estados Unidos fueran un país, serían la nación más rica en América Latina. Los latinos han sido muy exitosos en Estados Unidos.



Quiero continuar la lucha por una economía fuerte y por comunidades seguras para los latinos mientras trabajo para erradicar el coronavirus.



Biden habla mucho, pero no ha hecho nada por los colombo-estadounidenses o los hispanos. Su incremento de impuestos aplastará a las pequeñas empresas y su ataque a las opciones escolares limitará las oportunidades para los niños hispanos. Ese no es el futuro que quiero para los colombo-estadounidenses.



Mi Plan Sueño Americano creará dos millones de empleos para hispanos y medio millón de empresas encabezadas por latinos en estos próximos cuatro años. Quiero que los colombo-estadounidenses formen una gran parte de eso. Son ganadores y estoy orgulloso de ellos.



Su rival, el candidato Joe Biden, es uno de los autores originales del Plan Colombia y como vicepresidente también apoyó la aprobación del tratado de libre comercio. ¿Por qué dice usted que si gana Biden, este les daría la espalda a los colombianos?



Biden es un político corrupto que traicionará a Colombia de la misma manera como ha traicionado a los venezolanos, cubanos, nicaragüenses y al pueblo estadounidense.

Ahora que Colombia tiene un Estado socialista fallido en su frontera, Biden es la última persona que necesitan los colombianos en la Casa Blanca porque ha sido muy débil, inconsistente y se ha equivocado a lo largo de su carrera.



El propio secretario de Defensa de Obama (Robert Gates era secretario de Defensa de George W. Bush –republicano–, pero Obama lo mantuvo cuando llegó a la Casa Blanca durante algunos meses) ha dicho que Biden se ha equivocado en todas las decisiones de política exterior en 50 años.



Apoyó la guerra en Irak y mandó a miles a morir a Oriente Medio. ¿En realidad cree alguien que le acertará a la política con Colombia? No creo. Es un desastre.



Mire lo que le hizo a Venezuela. Fue muy, muy débil con Chávez y Maduro. Hasta lo felicitó por su pelo. Fue patético. Biden no ha hecho nada para ayudar a Venezuela.

Yo conduje al mundo para que reconocieran a Juan Guaidó, y el Departamento de Justicia ha abierto procesos judiciales contra Maduro y sus secuaces.

Ahora que Colombia tiene un Estado socialista fallido en su frontera, Biden es la última persona que necesitan los colombianos en la Casa Blanca. Mire lo que les hizo a los hispanos en nuestro país. Les elevó sus impuestos, encarceló a millones con su terrible ley sobre crimen, y construyó jaulas para inmigrantes.

Eso es algo que la deshonesta 'fake news' no les dice a ustedes. Biden construyó las jaulas, yo construí la economía más fuerte en la historia para los latinos.



Biden fue muy débil a la hora de ayudar a Colombia a obtener un mejor proceso de paz y ahora colombianos vulnerables están pagando las consecuencias. Yo quiero paz, pero el proceso debe ser responsable y justo.



Biden ni siquiera respalda al expresidente Álvaro Uribe, que es un gran héroe de los colombianos que impidió que Colombia se convirtiera en Venezuela.

La razón por la cual no lo respalda es porque Biden es una marioneta corrupta de la izquierda radical. Yo siempre respaldaré la democracia colombiana y apoyaré a su gente maravillosa.





