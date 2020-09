Se hunden embarcaciones que participaban en desfile para apoyar a Trump

Varias embarcaciones que participaban este sábado en un desfile de apoyo a la reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el lago Travis, en el estado de Texas, se hundieron. Al parecer, esto fue debido al fuerte oleaje, informaron autoridades y medios locales.

La emergencia se presentó cuando decenas de naves acudieron a la actividad convocada a través de Facebook, en la que se animaba a que participaran barcos “de todas las formas y tamaños”.

La Oficina del Sheriff del condado de Travis, que pertenece a la ciudad de Austin, informó en Twitter que respondieron a “múltiples llamadas de barcos en peligro durante el desfile”.



TCSO responded to multiple calls involving boats in distress during the Trump parade on Lake Travis. Several boats did sink.

