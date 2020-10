Se estrella avión de la Armada en Alabama, EU; investigan si hay víctimas

Alabama.- Un avión de la Armada de Estados Unidos se estrelló el viernes en un vecindario residencial de Alabama cerca de la costa del Golfo, dijeron las autoridades.

El accidente ocurrió cerca de Magnolia Springs, al sureste de Mobile, tuiteó la Oficina del Sheriff del condado de Baldwin. No dieron a conocer de inmediato información sobre posibles muertes.



The Baldwin County Sheriff’s Office and numerous local fire units are actively responding to an airplane crash located in a neighborhood near the Magnolia Springs Elementary School, 13317 County Rd 55, Foley. Authorities ask that everyone AVOID the area. pic.twitter.com/VEWjXLFH0c

— Baldwin County Emergency Management Agency (@BaldwinEMA) October 23, 2020