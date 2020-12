Rudy Giuliani, abogado de Donald Trump, da positivo a coronavirus

Washington.- Rudy Giuliani, abogado personal del presidente Donald Trump, ha dado positivo al coronavirus, confirmó el mandatario el domingo en un tuit.

En las últimas semanas, el exalcalde de la ciudad de Nueva York ha viajado profusamente a estados muy disputados en las elecciones en un intento por ayudar a Trump a revertir su derrota en los comicios.

El presidente le deseó a Giuliani una rápida recuperación.

“¡¡¡Mejórate pronto Rudy, seguiremos adelante!!!”, tuiteó Trump.



.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020