Sheinbaum advierte que no triunfan proyectos que buscan apoyo extranjero; llama a defender independencia y soberanía

Semar refrenda compromiso de proteger y defender la soberanía; destaca esfuerzos de Sheinbaum por la patria

Felicitación a Fátima Bosch fue "por entusiasmo popular", dice Pemex; se deslinda de empresas señaladas de injerencia en Miss Universo

Raspa a Pemex e Indep sainete de Miss Universo

Asesinan al exalcalde Juan Carlos Mezhua en Zongolica, Veracruz; crimen ocurre horas antes de la visita de Sheinbaum al estado

Jóvenes marchan en CDMX para exigir jornada laboral de 40 horas sin gradualidad; acusan “falta de voluntad política” de Morena

Acusan de influyentismo a magistrado en pleito por manutención

“Cortés era un genocida”: Francisco Martín Moreno; pero exigir que España se disculpe es un “atentado contra la historia”

“Santificado sea tu nombre…Naasón”; aún oran por el apóstol de La Luz del Mundo

Señalan a jefe de policía de matar al asesino de Manzo

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

Contra el eco de los falsos nacionalismos: entrevista con la escritora eslovaca Lucia Duero

Bogotá. Las autoridades colombianas rescataron a 17 menores de unaen el noroeste del país, informó Migración este domingo.

Lev Tahor ha enfrentado recientemente casos por abuso sexual y en países como Guatemala. Las autoridades colombianas recibieron alertas sobre su presencia en el país junto a menores, trasladados a un centro custodiado por el gobierno tras su rescate.

"Rescatamos 17 niños, niñas y adolescentes de la secta judío ortodoxa Lev Tahor (...) Existen alertas internacionales por delitos contra menores asociados a esta comunidad", dijo Migración en X, junto a una foto de algunas de las menores sin el rostro inidentificable y cubiertas con túnicas negras de pies a cabeza.

Los menores son de distintas nacionalidades como Guatemala, Estados Unidos y Canadá, según un reporte policial. La operación de rescate se realizó el sábado.

"Existen indicios que algunos habrían sido raptados, configurando un posible escenario de trata de personas bajo amparo doctrinal religioso", apunta.

Cinco de los menores eran buscados con circular amarilla de la Interpol, que se emite para la desaparición de personas, principalmente menores de edad y posibles víctimas de delitos como trata de personas y secuestro.

La policía internacional va detrás de la secta y emitió circulares rojas de captura contra algunos de sus adeptos.

Estaban en Colombia, según las autoridades, "buscando un país donde no se les generaran restricciones para continuar con presuntas actividades irregulares".

En diciembre de 2024 fueron rescatados en Guatemala 160 niños en poder de ese grupo. Varios de sus adeptos fueron capturados y acusados por delitos como trata de personas, embarazo forzado y matrimonio forzado entre menores.

La secta se formó en la década de 1980 y sus miembros se establecieron en el país centroamericano en 2013, pero también han tenido conflictos con autoridades de México y Canadá.

