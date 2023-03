Republicano Lindsey Graham ahora llama "narcoestado" a México y le dice a AMLO "no más abrazos"

El influyente senador republicano Lindsey Graham escaló hoy el tono del mensaje a México, país al que calificó de “narcoestado” dominado por “terroristas” a los que sólo les interesa el dinero, y en respuesta directa a la declaración que hiciera el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por la mañana, pidió a los votantes mexicanos recordar, cuando salgan a votar, que “viven en un infierno”.

En los pasillos del Senado, Graham, autor de una iniciativa que busca declarar terroristas a los cárteles y permitir que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos actúen en contra de los narcotraficantes mexicanos, fue abordado por la periodista María Molina, de NTN24, quien le preguntó sobre qué tan probable es que su plan tenga apoyo bipartidista.

“Creo que es altamente probable. Hemos llegado a un punto de inflexión en Estados Unidos. Las 70 mil muertes, el año pasado relacionadas con el fentanilo que llega de México es un resultado inaceptable”, aseveró.

“Me gustaría”, agregó, “trabajar con el gobierno mexicano. El pueblo mexicano está sufriendo por estos cárteles de la droga que han convertido el Estado en un narcoestado en algunas zonas”.

Dijo que le gustaría que el gobierno mexicano “deje su juego, a trabajar más cercanamente con nosotros para erradicar este problema en su patio que nos está afectando a nosotros”.

Llamar terroristas a cárteles "como anillo al dedo"

Según el senador, “la designación [de los cárteles] como organizaciones terroristas encaja como anillo al dedo. Quiero comenzar con naciones, contra compañías químicas chinas, negocios chinos que apoyan a los cárteles de la droga. Eso solo se puede hacer con la designación de Organizaciones Terroristas Extranjeras. Quiero el apoyo del ejército, trabajando al lado de México para destruir estas redes”.

El senador fue más allá. “Los terroristas operan por razones ideológicas. ISIS, Al-Qaeda son religiosos que quieren dominar el mundo. Estos —los cárteles mexicanos— operan por dinero. Quiero cambiar la ecuación”.

“Envenenar a Estados Unidos tiene un gran costo”, advirtió.

"No nos vamos a quedar de brazos cruzados"

Cuestionado por Molina sobre la falta de apoyo que hasta ahora ha mostrado el presidente Andrés Manuel López Obrador, y si de todos modos Estados Unidos actuaría, Graham fue claro. “Absolutamente. Tenemos la capacidad de defender a nuestro pueblo”. Insistió en que “me gustaría trabajar con el presidente de México, pero si no cambia el curso, entonces no nos vamos a quedar de brazos cruzados y aguantar. Creo que es lo que yo le diría”.

El modelo adoptado por López Obrador, resaltó, “no está funcionando. No más abrazos”.

Sobre la declaración del mandatario mexicano sobre respecto a qué pediría a los votantes que recuerden la propuesta de Graham cuando salgan a votar, el senador indicó: “Yo le diría al pueblo de México que recuerde, cuando vaya a votar, que están viviendo en un infierno, que algunas personas no pueden salir de su casa, que el gobierno mexicano ha perdido el control de su propio país”.

Acotó que si López Obrador quiere “hacer un teatro político de esto, por mí está bien, pero para mí está claro que no hay muestras de cambio. Si no cambia su comportamiento y sus propios ciudadanos sufren, mi país no se va a quedar con los brazos cruzados y no va a ser solamente sobre el narcotráfico, que ha creado un narcoestado en México”.

