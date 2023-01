Reportan tiroteo en tienda departamental en Omaha

El Departamento de Policía de Omaha reportó este martes un tiroteo dentro de una tienda departamental en la ciudad Omaha, en Nebraska.

Según el medio Omaha World-Herald, el sospechoso fue abatido por los oficiales, luego de disparar al menos seis veces mientras los usuarios huían de la tienda.



BREAKING: Shooting investigation at Target on 178th and West Center in Omaha. Scene is secure.

"Los oficiales están limpiando la tienda en este momento. Se desconoce el número de víctimas ya que la investigación se encuentra en las primeras etapas", escribió el Departamento de Policía de Omaha en su cuenta oficial en Twitter.

Officers are at Target 178th and Center investigating reports of a shooting. Officers are clearing the store at this time. Unknown number of victims as the investigation is in the early stages. pic.twitter.com/gj47l06jSB

— Omaha Police Dept (@OmahaPolice) January 31, 2023