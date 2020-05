Reportan al menos dos heridos tras tiroteo en centro comercial de Arizona

Washington.- Al menos dos personas resultaron heridas tras un tiroteo registrado la noche de este miércoles al interior de un centro comercial en la ciudad de Glendale, Arizona, informó la policía local.

La policía de Glendale informó en su cuenta oficial de Twitter que acordonó el área del ataque, ubicada en el número 6751 de bulevar Sunset. Asimismo, confirmó el arresto de una persona y dos personas alcanzadas por las balas.

Please stay out of the #Westgate area. Preliminary info from our dispatch is there were at least two persons struck by gunfire and one person is in custody. PIO is enroute to the scene. Media staging for now will be West of the Arena.

— Glendale Police (@GlendaleAZPD) May 21, 2020