Reina Isabel II: el día que recibió a un presidente… sin pantalones

Juan Manuel Santos fue el único presidente de Colombia que visitó a la reina Isabel II, quien falleció este jueves, en el palacio de Buckingham, en Londres, Inglaterra.

Sucedió en noviembre del 2016, unas semanas después de que se votó el Plebiscito por la Paz y el entonces jefe de Estado recibió el premio nobel de Paz por sus esfuerzos por desmovilizar a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Esa fue, sin duda, una de las visitas más importantes de Santos como presidente, pues fue recibido por la familia real en su palacio y asistió a un banquete. Con el nobel de Paz estaban su esposa, María Clemencia Rodríguez y sus hijos María Antonia, Martín y Esteban.

La reina destacó el coraje y la perseverancia del entonces mandatario y resaltó que aunque había afrontado contratiempos -a propósito de la victoria del No en el plebiscito-, "haber alcanzado la cima de un acuerdo de paz histórico, contrariamente a las expectativas de muchos, es un testimonio de su coraje y perseverancia", aseveró la monarca en el discurso.

Incluso le dijo a Santos que los británicos lo respaldaban para que Colombia pudiera alcanzar una paz estable y duradera.

Sin embargo, hace unos años la entonces familia presidencial narró al programa El Poder es de Humanos que previo a esa cena, a la que asistieron más de 170 personalidades internacionales, todo fue caótico.

¿La razón? El presidente no tenía pantalones. ¿Qué pasó? Según Esteban, faltaban 10 minutos para que comenzara el banquete en el cual su padre iba a ser homenajeado y él, como de costumbre, comenzó a arreglarse tarde. “Yo siempre espero a lo último para ponerme los pantalones y la chaqueta para que no se arruguen”, confesó Santos al programa en un capítulo llamado Un presidente de pantalones, el cual se publicó en noviembre del 2019.

“De la nada oímos a mi papá gritar en el baño: juepucha, de quién es este pantalón. Esto no me sube de las rodillas y me sobran como dos pies allá abajo”, contaron sus hijos.



Efectivamente, ese no era el pantalón de Santos, sino de Sebastián Pinzón, el esposo de María Antonia, su cuñado.

“Entré en pánico”, confesó el exmandatario.

“El peor escenario era ponerse el pantalón del vestido de paño que había tenido todo el día”, complementó María Clemencia, conocida como Tutina. Pero eso, agregaron, no se veía bien.

La edecán del presidente, al ver lo que ocurría, se puso pálida, se percató de la situación y salió a buscar unos. Y en ese momento se encontró con el jefe de protocolo de la presidencia, a quién le quitó el pantalón y de los llevó a Santos.

“Se quita su pantalón, se lo llevan a mi papá y, como la Cenicienta, efectivamente le queda perfecto el pantalón”, complementó la hija del expresidente.

Martín dijo que estuvieron a 20 segundos de llegar tarde a donde la reina, algo que hubiera sido inaceptable según el protocolo de la monarquía.

“Me quedaron perfecto, no tuve tiempo para la foto, pero sí llegué a la hora precisa para bajar con la reina al banquete”.

