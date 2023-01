¿Quién es Mike Pompeo? Republicano de línea dura que también suena para competir rumbo a 2024 en EU

Mike Pompeo, exsecretario de Estado estadounidense, ha vuelto a los medios con su libro "Never Give a Inch: Fighting for the America I Love", en el que narra episodios que dejan mal parado al gobierno mexicano en el tema migratorio.

El exfuncionario narró que el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, pidió ocultar el acuerdo de expulsión de migrantes Quédate en México.

Fue exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el primero de su clase en West Point, en 1986; también estudió en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard.

Comenzó su carrera como congresista por Kansas en 2011, aupado por la ola ultraconservadora del Tea Party.

Desde enero de 2017 era el director de la CIA, donde mantuvo un delicado equilibrio en las relaciones entre los servicios de inteligencia y el entonces mandatario Donald Trump, quien antes llegó a comparar la gestión de la CIA con la "Alemania nazi".

Fue la única persona que ha dirigido tanto la CIA, como el Departamento de Estado y, como escribe, “el único miembro del equipo central de seguridad nacional del expresidente (Donald Trump) que sobrevivió cuatro años sin renunciar o ser despedido”.

"Pompeo profesa amar las formas en que Trump ejercía el poder", recordó Tim Weiner, en The Washington Post.

Como legislador, fue crítico del acuerdo nuclear de la administración de Barack Obama con Irán, indicó la BBC.

Posturas y declaraciones polémicas

Además, también ha defendido programas de recolección masiva de datos personales por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés). En 2013 fue criticado de tener una visión "islamofóbica" por los comentarios que hizo tras las letales explosiones en el maratón de Boston ese año. Ante sus colegas representantes, sugirió que algunos líderes religiosos islámicos podrían estar alentando los ataques extremistas.

Pompeo también fue parte del Comité sobre Bengasi, creado en 2014 para investigar el ataque mortal de 2012 a un complejo diplomático de Estados Unidos en Libia. Los demócratas lo describieron como una cacería de brujas política contra la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Pompeo publicó un informe después acusándola de engañar intencionalmente a los estadounidenses sobre la naturaleza del ataque, recordó la BBC.

También llegó a defender la práctica del waterborading (ahogamientos), argumentó que era ilegal, pero no un acto de tortura.

Tras publicar su reciente libro, el exsecretario de Estado ha indicado que no ha llegado a una conclusión sobre si se postulará. Pero sí indicó que se podría tomar una decisión en “un puñado de meses”.

En entrevista con con Gayle King de CBS This Morning, se le preguntó si la decisión del expresidente Trump de postularse nuevamente está teniendo un impacto en su propio cálculo, Pompeo dijo que “ninguno”.

