El presidente Emmanuel Macron, quien ganó la reelección, acabó su discurso de victoria en Campo de Marte, frente a la Torre Eiffel, junto a su esposa, Brigitte Marie-Claude Macron, y luego siguió una interpretación en directo de La Marsellesa, el himno oficial de Francia, de la mezzosoprano egipcia Farrah El Dibany.

Ella es integrante de la Academia de la Ópera de París. Nació en Alejandría e ingresó al Centro de Artes de la Biblioteca de Alejandría en 2005 antes de unirse a la Academia de Música Hanns-Eisler en Berlín en 2010, donde se graduó en 2014.

De acuerdo con Paris Match, en septiembre de 2016, se unió a la Academia de Ópera de París, donde fue la primera cantante de ópera árabe y egipcia en unirse a la prestigiosa institución.

"En 2021 fue invitada por el Instituto del Mundo Árabe para interpretar las grandes obras de las cantantes Asmahan, Fayrouz o Dalida en el marco de la exposición Divas, from Oum Kalthoum to Dalida", recordó el medio.

En noviembre cantó por el 75 aniversario de la UNESCO.

En 2019, la cantante explicó: "Cuando cantas ópera, tienes que atacar la nota y no venir por debajo. Para la música oriental e incluso la música pop, por otro lado, a menudo empezamos por debajo y hacemos como un portamento inverso. No fue fácil cambiar eso porque me sale natural […] Cuando canto con mucha emoción me vuelve de vez en cuando, pero levemente".

Macron señaló en su discurso: "Ya no soy el candidato de un bando, sino el presidente de todos. Escogieron un proyecto humanista, ambicioso para Europa y republicano en sus valores, un proyecto social y ecológico, basado en el trabajo".

Farrah El Dibany, mezzo-soprano égyptienne issue de la promotion 2016 de l'Académie de l'Opéra de Paris, a interprété la Marseillaise au Champ-de-Mars juste après le discours de victoire d'Emmanuel Macron au second tour de la #Présidentielle2022. #Présidentielles2022 pic.twitter.com/EvB7kvsNYj — franceinfo plus (@franceinfoplus) April 24, 2022



