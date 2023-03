¿Quién es Keith Raniere? El monstruo que dirigía NXIVM y acusa al dueño de Reforma de querer matarlo

Keith Raniere, exlíder de la secta NXIVM, fue condenado el 27 de octubre de 2020 a 120 años de prisión por convertir a algunas mujeres en esclavas sexuales marcadas con sus iniciales y por abusar sexualmente de una adolescente de 15 años.

En el juicio, los fiscales dijeron que Raniere, de 60 años, dirigió lo que representaba una organización criminal, en la que inducía a la vergüenza y la culpa para influenciar y controlar a sus cómplices que le ayudaron a reclutar y preparar a sus parejas sexuales. Fue declarado culpable de cargos que incluyen crimen organizado, tráfico ilícito de extranjeros, tráfico sexual, extorsión y obstrucción de la justicia.

Señalaron que entre otros delitos, Raniere comenzó una relación sexual con una joven de 15 años en 2005 y confinó a otra adolescente a una habitación durante casi dos años.

NXIVM

En 1998, Raniere fundó NXIVM. Él era nombrado "Vanguard" dentro del grupo. En noviembre de 2010, Vanity Fair, The New York Post y The Albany Times publicaron artículos que detallaban las denuncias de abuso y violencia, y en el último, los exentrenadores de NXIVM describieron a los estudiantes como "presas" de Raniere. En 2015, Raniere creó una secta secreta de NXIVM conocida como DOS.

Raniere era el jefe de DOS, conocido como "gran maestro", y estableció un sistema piramidal, donde los esclavos eran controlados por sus "amos". Las mujeres también tendrían que dar "garantías" a sus líderes todos los meses, lo que incluía cosas como fotos o videos sexualmente explícitos e información personal, recordó Newsweek.

Una historia del New York Times en octubre de 2017 detalla cómo cinco mujeres habían sido marcadas con el logotipo de DOS. Tras la publicación del artículo de The New York Times, Raniere huyó a México. Fue arrestado en marzo de 2018 por la Policía Federal de México y deportado a EU.

Más de una docena de víctimas condenaron al líder de NXIVM como un “monstruo”, “parásito” y “terrorista” psicológico manipulador y ensimismado que se aprovechó sexualmente de una niña mexicana de 15 años y destrozó a su familia, indicó Esquire.

Raniere cumple su condena en la penitenciaría estadounidense de máxima seguridad de Tucson, en Arizona, donde ha aparecido en los titulares muchas veces desde su llegada.

El 22 de septiembre pasado, sus abogados presentaron otra demanda contra el Departamento de Justicia y la Oficina de Prisiones alegando que Raniere fue atacado por un compañero de prisión y castigado injustamente por el incidente, mencionó Esquire.

Acusa al dueño de Reforma de querer matarlo

Raniere acusó en una carta desde prisión a "un multimillonario magnate de los medios de comunicación en México (...) a probablemente matarme".

En la misiva, indica que el "magnate (...) a quien conozco bien (cuya hija era líder en mi organización), prometió gastar y hacer lo que fuera necesario para encarcelarme por el resto de mi vida".

