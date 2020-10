La periodista de Propublica Ginger Thompson informó sobre la captura del exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, en Los Ángeles, California.

El mensaje en Twitter de la periodista fue publicado a las 20:47 minutos, 27 minutos después el canciller Marcelo Ebrard informaba en su Twitter sobre la detención del exfuncionario.

“He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California”, informó el canciller.

La periodista Ginger Thompson escribió: “Propublica se ha enterado de que el exministro de Defensa mexicano, general Salvador Cienfuegos Zepeda, fue detenido por las autoridades estadounidenses cuando arribó al país a última hora de la tarde en un viaje con su familia”.



@propublica has learned that former Mexican Defense Minister Gen. Salvador Cienfuegos Zepeda was arrested by U.S. authorities when he arrived in the country late this afternoon on a trip with his family.

Esta no es la primera vez que la reportera estadounidense informa sobre una detención de funcionarios de alto rango mexicanos antes de que las mismas autoridades confirmen la información.

El 10 de diciembre pasado, Thompson informó sobre la detención del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, en Texas.

“Propublica se enteró de que el exministro de seguridad de México, Genaro García Luna, ha sido acusado de corrupción en Nueva York y arrestado en Grapevine, Tx. La fuente dice que García Luna tenía ‘todo tipo de fotografías con funcionarios estadounidenses en su sencillo dormitorio’”, escribió cerca de las 10:00 horas.



@ProPublica has learned that Mexico's former security minister, Genaro Garcia Luna, has been indicted on corruption charges in NY and arrested in Grapevine, Tx. Source says Garcia Luna had "all kinds of pictures with US officials in his unassuming one bedroom."

— Ginger Thompson (@gingerthomp1) December 10, 2019