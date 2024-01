Washington.- La rectora de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, anunció este martes su dimisión tras verse envuelta en la polémica por sus declaraciones del mes pasado sobre el antisemitismo ante el Congreso de EU y tras verse acumulados un total de 47 acusaciones de plagio en su contra.

La revisión del trabajo de Gay, hecha por una junta de la universidad, fue publicada por The Washington Free Beacon el lunes pasado y acusa a la ex rectora de haber tomado casi media página de material palabra por palabra del trabajo de David Canon, en un artículo de 2001.

Aseverando que no existe ningún tipo de conflicto de interés en la revisión, el documento de 30 páginas señala que el procedimiento corrió a cargo de "tres expertos sin vínculos con Harvard", manteniendo en secreto las identidades del panel.

Asimismo, el escrito transcribe cada uno de los pasajes en los que Gay omitió citar correctamente en sus trabajos a sus colegas politólogos, reproduciendo líneas enteras de libros como "Race Redistricting and Representation: The Unintended Consequences of Black Majority Districts".

De acuerdo a lo señalado por The New York Post, Claudine Gay estaría incumpliendo al manual universitario vigente hasta 1998, el año en que ella completó su tesis y el cual señala: "citar les dice a los lectores que la estrategia o el método no es original para usted y les permite consultar su contexto original".

¿Qué dicen los nuevos cargos de plagio en contra de Claudine Gay?

Las acusaciones recientes en contra de Gay, las cuales desembocaron en la dimisión de su cargo, se centran en un artículo de 1996 de Frank Gilliam, titulado “Exploring Minority Empowerment: Symbolic Politics, Governing Coalitions and Traces of Political Style in Los Angeles”, del que supuestamente Gay partió en su tesis, de acuerdo a las acusaciones puntualizadas por The New York Post.

La misma denuncia señala situaciones de "citación inadecuada" en contra de su propio asesor de tesis, Gary King.

Una de las más de 40 denuncias de plagio en contra de Claudine Gay. Foto: Captura informe obtenido por The Washington Free Beacon.

Con estas acusaciones, se da por finalizado el periodo de mandato de la primera presidenta negra de Harvard, comenzado en julio, siendo este el más breve de cualquier rector en la historia de Harvard desde su fundación en 1636, según señala The New York Times.

"Espero que todos podamos esperar días más brillantes. Aunque estoy triste por enviar este mensaje, mis esperanzas en Harvard siguen intactas", fueron algunas de las palabras que Gay, siendo la segunda mujer en dirigir la universidad, plasmó en su carta de renuncia, publicada por el Times.

¿Quién es Claudine Gay, la rectora de Harvard acusada de plagio y antisemitismo?

De acuerdo al anuncio publicado por la Gaceta de Harvard en 2018, antes de que asumiera su cargo como decana de la Facultad de Artes y Ciencias (FAS), Claudine Gay es una politóloga y profesora que ha sido miembro de la Universidad de la que hoy dimite como rectora desde 2006 y decano de ciencias sociales de la FAS desde 2015.

Gay también se ha desempañado como profesora de la asignatura de "Gobierno y de Estudios Africanos y Afroamericanos" y es la fundadora de la Iniciativa Desigualdad en América de Harvard .

El 1 de julio de 2023 se convirtió en la trigésima presidenta de la universidad, supliendo a Larry Bacow y convirtiéndose en la primera mujer de color después de 368 años después de su fundación.

