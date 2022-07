¿Qué se sabe sobre el efecto rebote por el medicamento Paxlovid?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo nuevamente por Covid-19, dijo la Casa Blanca este sábado.

Su médico dijo que no experimenta ningún síntoma, pero que se aislará en la Casa Blanca.

Su doctor Kevin C. O'Connor dijo que el resultado es por los efectos del medicamento antirretrovírico oral Paxlovid que tomó durante cinco días para ayudar con los síntomas de la enfermedad.

Un pequeño porcentaje de personas presenta síntomas de Covid y vuelve a dar positivo por coronavirus después de completar un curso de cinco días de Paxlovid. Pero está en debate cuántos pacientes se ven afectados, y por qué ocurren los rebotes.

En el ensayo clínico de Pfizer, entre 1% y 2% de los participantes volvieron a dar positivo para Covid después de completar un ciclo de Paxlovid. Debido a que el rebote ocurrió en las personas que recibieron el fármaco y en las que recibieron un placebo, la FDA concluyó que “en este momento no está claro si esto está relacionado con el tratamiento farmacológico”.

“Todavía estoy confundido al respecto, y la mayoría de las personas con las que hablo todavía están confundidas porque no sabemos exactamente por qué sucede”, dijo el doctor Robert Wachter, profesor y presidente del Departamento de Medicina en la Universidad de California-San Francisco.

En mayo, Wachter tuiteó sobre la experiencia de recuperación de su esposa, la escritora Katie Hafner. “Los datos públicos sobre la frecuencia no se sincronizan con la experiencia de todos”, dijo.

Hay varias teorías de por qué ocurren los rebotes. Algunos expertos sospechan que el medicamento no elimina por completo el virus en algunas personas que tienen una alta carga viral, lo que lleva a un resurgimiento después del tratamiento. O podría ser que algunas personas eliminen el medicamento antiviral de sus cuerpos más rápido que otras.

Dado el efecto rebote, ¿es necesario revisar las pautas para recetarlo?

Algunos expertos se preguntan si ajustar el tiempo o la duración de un ciclo de Paxlovid podría eliminar el efecto rebote que experimentan algunos pacientes. Si las personas comenzaron a tomar Paxlovid al tercer día desde la aparición de síntomas en lugar de hacerlo de inmediato, por ejemplo, las defensas de sus cuerpos podrían activarse, reforzadas por vacunas o infecciones previas, dijo la doctora Priya Nori, médica de enfermedades infecciosas en el Sistema de Salud de Montefiore.

Muchos creen que un curso de cinco días es demasiado corto, dijo Wachter, quien quiere más datos.

“Uno pensaría que no sería tan difícil hacer un estudio de cinco días versus siete días versus 10 días”, agregó.



Según Pfizer, “puede haber algunas poblaciones de pacientes que pueden beneficiarse de tratamientos de mayor duración o recurrentes, y estamos considerando estudios adicionales para evaluar esto en algunas poblaciones”.

¿Las personas son contagiosas si tienen un rebote? ¿Deberían aislarse?

Si las personas vuelven a dar positivo después de un tratamiento con Paxlovid, se supone que son contagiosas y deben aislarse de los demás, explicaron los expertos.

¿Se volverá Paxlovid resistente el coronavirus?

Es una preocupación, dicen los expertos, pero aún no hay evidencia de que haya sucedido.

“El virus está mutando en todas las regiones de su genoma en todo momento, por lo que en algún momento Paxlovid probablemente se vuelva menos efectivo que cuando se realizó el estudio hace un año”, dijo Scott Roberts, profesor asistente de enfermedades infecciosas en la Escuela de Medicina de Yale.

En otro caso, después de infectarse con el Covid-19, el doctor Anthony Fauci experimentó un rebote tras tomar la pastilla antiviral Paxlovid, pero afirmó que el fármaco lo mantuvo fuera del hospital.

"Paxlovid hizo lo que debía hacer", declaró Fauci, que tiene 81 años, al The New York Times. Añadió que pensaba que el medicamento también redujo la intensidad de sus síntomas iniciales.

Fauci sí anotó que le gustaría ver un estudio que compare un tratamiento de cinco días de Paxlovid con un tratamiento de 10 días, "para ver si puede prevenir el rebote al administrarse durante cinco días adicionales".

Cuando ocurren síntomas de rebote, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan aislarse de nuevo durante al menos cinco días. Un anuncio que los CDC publicaron en mayo anotaba que "un breve regreso de los síntomas quizá sea parte de la historia natural" de la infección con el coronavirus en algunas personas, independientemente del tratamiento con Paxlovid y el estatus de vacunación.

Los CDC añadieron, recordó el portal HealthDay, que Paxlovid "continúa recomendándose para el tratamiento en etapa temprana del Covid-19 entre leve y moderada de las personas con un riesgo alto de progresión a una enfermedad grave".

"Pienso que hay una confusión comprensible cuando las personas escuchan sobre los rebotes" dijo Fauci al Times. "No lo confunda con el propósito original que se busca con Paxlovid. No busca prevenir los rebotes. Busca prevenir la hospitalización. Tengo 81 años, estaba en riesgo de hospitalización, y ni siquiera me acerqué a estar suficientemente enfermo como para ser hospitalizado".

