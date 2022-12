¿Que renuncie a Twitter? Elon Musk lanza encuesta para decidir si continúa como jefe

Elon Musk, multimillonario y nuevo propietario de Twitter, lanzó una encuesta con la que, dijo, decidirá si sigue al frente de la red social.

"¿Debo renunciar como jefe de Twitter? Me atendré a los resultados de esta encuesta", indicó en el posteo. El sondeo tiene 11 horas restantes. Después mencionó: "Como dice el refrán, ten cuidado con lo que deseas, ya que podrías conseguirlo".

La votación está abierta en la cuenta de Twitter de Musk, y concluirá en la madrugada de este lunes.



Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022