Qué opciones hay para suplir la leche para bebés en polvo ante la escasez de fórmula láctea en EU

El grupo de seguimiento minorista Datasembly descubrió que la escasez a nivel nacional fluctuó entre 2% y 8% durante el comienzo de 2021. En enero de 2022, los niveles nacionales de desabastecimiento subieron a 23% y aumentaron aún más a 40% entre el 3 y el 24 de abril.

Ante esta situación, ¿qué opciones tienen los padres cuando no hay fórmula para los bebés?

Leche de vaca entera, alternativa temporal

CBS News mencionó que Steven Abrams, profesor de pediatría en la Escuela de Medicina Dell de la Universidad de Texas en Austin, dijo que para la mayoría de los bebés que no tienen necesidades especiales y tienen seis meses o más, la leche de vaca entera es una alternativa segura a la fórmula, siempre y cuando solo se use como sustituto durante un breve tiempo.

"Pero para los bebés menores de seis meses de edad, es un problema real, especialmente en los primeros meses. La leche entera de vaca no es una buena alternativa, como tampoco lo son las fórmulas adaptativas de leche de vaca".

Christina Sherrod, pediatra de Cook Children's Southlake, le dijo a WFAA que los padres la están llamando mientras luchan por encontrar fórmula.

Jackee Haak, una proveedora de atención de la lactancia que forma parte de la junta directiva de la Asociación de Consultores de Lactancia de Estados Unidos, indicó que "para la fórmula regular, cambiar de marca no es tan aterrador como la gente solía pensar que era, por lo que también hay oportunidades para eso".

Amamantar

Quienes están considerando amamantar pueden comunicarse con un consultor de lactancia si su bebé actualmente depende de una dieta de fórmula. La mayoría de las aseguradoras también cubrirán el costo de comprar un extractor de leche, indicó CBS News.

CeCe Shyne, madre de tres hijos, nunca planeó amamantar a su hija de 1 mes, pero eso cambió rápidamente, reportó KWES-TV.



Recibió ayuda de un consultor de lactancia que la ayudó a comenzar a producir leche materna después del nacimiento de su hija.

Además, ha habido un aumento en el interés en los bancos de leche materna, donde las mujeres pueden donar leche materna: "Cada banco de leche con el que he hablado ha visto un aumento importante en la demanda", dijo Lindsey Groff, directora ejecutiva de la Asociación de Bancos de Leche Humana de América del Norte, a NBC News.

Pero esta vía no funcionará para todos los bebés alimentados con fórmula, especialmente aquellos con necesidades dietéticas especiales, y viene con desafíos porque las docenas de bancos de leche sin fines de lucro del país priorizan la alimentación de bebés médicamente frágiles. Las organizaciones recolectan leche de las madres y la procesan, incluso a través de la pasteurización, y luego trabajan con los hospitales para distribuirla.

En el Mothers' Milk Bank Northeast, con sede en Newton, Massachusetts, el interés en donar y recibir leche debido a la escasez se ha disparado. Por lo general, el banco de leche recibe alrededor de 30-50 llamadas al mes de personas que buscan donar. Sólo el jueves, llegaron 35 llamadas de posibles donantes, dijo Deborah Youngblood, directora ejecutiva del banco.

"No hacer fórmula casera"

Algunos padres han comenzado a compartir recetas caseras de fórmulas en las redes sociales. Los profesionales médicos lo desaconsejan.

Natasha Burgert, quien también es pediatra en Kansas, tuiteó un recordatorio a los padres, según KTLA: "No alimente a su bebé con fórmula casera... Hable con su pediatra para obtener consejos y opciones".



"Este es un no-no muy de la escuela de medicina", dijo el doctor Payal D. Adhikari, un pediatra con sede en Chicago, según la KFOR.

Katie Lockwood, médica asistente del Hospital De Cuidados Primarios de Filadelfia, dijo a The New York Times: "La fórmula regular está regulada por la FDA y se mantiene en estándares muy altos, de la misma manera que tratamos los medicamentos. Hacerlo en casa es mucho más arriesgado". Las mezclas caseras también pueden estar contaminadas con bacterias y gérmenes que pueden ser peligrosos para los bebés menores de 6 meses, cuyo sistema inmunológico no se ha desarrollado completamente, según el periódico.

"No sólo puede causar una infección en su bebé que atraviesa sus intestinos y entra en su torrente sanguíneo y puede matarlo, sino que también puede estropear sus electrolitos y eso puede causar convulsiones", dijo Sherrod.

De acuerdo con el reporte de CBS, si tiene latas de fórmula, no hay que agregar agua extra para que dure más tiempo.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), obtener leche humana de individuos o a través de internet puede poner en riesgo que el donante no haya sido examinado adecuadamente para detectar enfermedades infecciosas o riesgo de contaminación.

Rebecca Heinrich, directora del Banco de Leche materna en Colorado, aconseja a aquellos que buscan leche que la búsqueda de donantes por su cuenta puede conllevar riesgos.

"Queremos asegurarnos de que estas madres estén lo más seguras posible y satisfagan las necesidades de su bebé, por lo que consultar con su proveedor de atención médica sobre cómo satisfacer esas necesidades es la mejor manera de hacerlo", dijo.

La escasez crea dificultades, particularmente para las familias de bajos ingresos después del retiro por parte del fabricante de fórmulas Abbott, derivado de las preocupaciones de contaminación. El retiro agotó muchas marcas cubiertas por WIC, un programa federal como cupones de alimentos que sirven a mujeres, bebés y niños, aunque ahora permite sustitutos de marca.

Problema puede durar algún tiempo

La escasez de leche en polvo para bebés podría durar algún tiempo, insinuó este viernes el asesor económico de la Casa Blanca Brian Deese, subrayando que la prioridad del gobierno es la seguridad. Este problema "no se resolverá en un día o en una semana", dijo Brian Deese a CNN.

Mientras, la Casa Blanca defendió este viernes que suministrar leche en polvo a los bebés de indocumentados arrestados en la frontera es lo "moralmente correcto", tras las críticas de los republicanos por suministrar este producto en tiempos de escasez.

En las últimas semanas, encontrar leche en polvo para bebés ha sido todo un reto para los padres en distintos estados del país, un asunto que se ha convertido en arma arrojadiza entre republicanos y demócratas.

Origen del problema

La escasez ha venido provocada por los problemas de suministro global ocasionados por la pandemia de Covid y las dificultades en la planta de producción que Abbott, el principal fabricante de leche para lactantes en EU, tiene en Sturgis (Michigan). El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, recriminó en un comunicado que la administración Biden suministre leche en polvo los migrantes de la frontera mientras los estadounidenses encuentran "las estanterías vacías".

"Nuestros hijos merecen a un presidente que ponga sus necesidades como principal prioridad", afirmó el gobernador, conocido por sus posturas antiinmigración.

Biden habló el jueves con algunos de los principales fabricantes nacionales de leche en polvo para bebés, a los que presionó para que aumenten su producción, y anunció que importará mayores cantidades de este producto ante la escasez sin precedentes en su país.

El martes, la FDA dijo que estaba trabajando con los fabricantes estadounidenses para aumentar su producción y agilizar el papeleo para permitir más importaciones.

