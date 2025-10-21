La Paz.— El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció un acercamiento a Washington y anticipó que ya tiene encaminado un acuerdo con dos fuerzas políticas para conseguir una mayoría legis- lativa que le permita gobernar.

Llamó a su rival en el balotaje Jorge Tuto Quiroga a sumarse al bloque “sin mezquindades”.

En su primera rueda de prensa el centrista Paz anunció ha dialogado con el gobierno de Estados Unidos y presidentes de países vecinos para garantizar el suministro de combustibles cuya escasez es una pesadilla nacional en medio de la peor crisis económica en 40 años.

“Estados Unidos trabaja con nosotros para facilitarnos vías de abastecimiento”, precisó el asesor económico José Gabriel Espinoza.

De los acuerdos parlamentarios, Paz dijo que el empresario Samuel Doria Medina, tercero en los comicios, y el alcalde de Cochabamba Manfred, Reyes Villa, cuarto lugar, han garantizado su apoyo.

El triunfo de Paz pone fin a casi dos décadas de gobierno del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), caracterizado por la centralidad del Estado en la economía y alineamiento político con Venezuela, Cuba, Irán, Nicaragua y Rusia.

Paz tiene el control de 39% de la Asamblea de 166 miembros y precisa buscar consensos con Quiroga, que controla 30%, y Doria Medina, con 20% de escaños.

“Ahora le toca armar un equipo sólido y definir medidas urgentes; tiene que hacerlo pronto para aprovechar la luna de miel”, opinó la analista política Verónica Rocha.

El nuevo mandatario asumirá el 8 de noviembre y la transición se hará de forma acelerada con equipos mixtos que ya trabajan, dijo Paz.

Paz, de centro, hereda un país sumido en un abismo económico, sin dólares para importar combustibles, cuya escasez afecta el transporte y la producción agropecuaria, lo que eleva los precios de los alimentos. El primer semestre tuvo una contracción de 2.40% del Producto Interno Bruto (PIB) y una inflación acumulada hasta septiembre de 18%, según el estatal Instituto Nacional de Estadística.

Estados Unidos y varios mandatarios han felicitado al presidente electo. El secretario de Estado, Marco Rubio, envió un mensaje de felicitación destacando que “tras dos décadas de mala gestión, la elección de Paz marca una oportunidad de transformación de ambos países... Estados Unidos está preparado para interactuar con Bolivia sobre prioridades compartidas”.

“Vamos a tener relación fluida con EU”, dijo Paz tras hablar con un alto funcionario del Departamento de Estado que lo felicitó. Desde la expulsión del embajador estadounidense en 2008, La Paz y Washington no tienen relaciones a nivel de embajadores.