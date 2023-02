Por un pay de queso envenenado, condenan a mujer que intentó matar a doble en NY

Una mujer en la ciudad de Nueva York (NY), acusada de alimentar a una "doble" con pastel de queso envenenado en un intento por robarle la identidad, ha sido condenada por intento de asesinato.

La fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, anunció que Viktoria Nasyrova, originaria de Rusia y de 47 años, de Voorhies Avenue en Sheepshead Bay, Brooklyn, fue declarada culpable de intento de asesinato en segundo grado, intento de agresión en primer grado, agresión en segundo grado, encarcelamiento ilegal en primer grado y pequeño hurto. La sentencia se llevará a cabo el 21 de marzo, momento en el que Nasyrova enfrenta hasta 25 años de prisión, reportó NBC News.

Nasyrova robó el pasaporte y otros objetos de valor en agosto de 2016 de la estilista Olga Tsvyk, de 35 años.

Las dos mujeres se parecen, con cabello oscuro y tonos de piel similares, y Nasyrova esperaba hacerse pasar por Tsvyk después de matarla, dijo la fiscal de distrito.

"El jurado vio a través del engaño y los planes del acusado”, dijo Katz. “Ella mezcló una rebanada de pastel de queso con una droga mortal para poder robar la posesión más valiosa de su víctima desprevenida: su identidad. Afortunadamente, su víctima sobrevivió y el veneno condujo directamente al culpable”.

Los fiscales dijeron que Nasyrova quería a Syvk muerta. ¿La razón? “Porque estaba desesperada por no volver jamás a Rusia”, dijo el fiscal de distrito adjunto ,Konstantinos Litourgis.

Llevó el pay de queso a casa de la víctima

Según los fiscales, Nasyrova llevó la tarta de queso a la casa de Tsvyk en el barrio de Forest Hills de Queens el 28 de agosto de 2016.

Tsvyk comió el pastel de queso, se sintió enferma y perdió el conocimiento, dijeron los fiscales. Más tarde, un amigo la encontró casi en coma en la cama y la llevaron a un hospital para recibir tratamiento.

Cuando Tsvyk fue dada de alta y regresó a casa, se dio cuenta de que faltaban su pasaporte y su tarjeta de autorización de trabajo, junto con un anillo de oro y otros objetos de valor, dijeron los fiscales. Se analizó el residuo del recipiente de la tarta de queso y se encontró que contenía fenazepam, un potente sedante, y Nasyrova fue arrestada.

“Si bien estamos decepcionados con el veredicto del jurado, lo respetamos y estamos explorando nuestras opciones para seguir adelante”, dijo el abogado defensor Christopher Hoyt.

A pesar de no testificar en el juicio, Nasyrova negó previamente las acusaciones al afirmar que Tsvyk simplemente estaba enferma de otra cosa. “La última vez que vi a Olga, ya no se sentía bien; dijo que o comió algo o se envenenó”, dijo Nasyrova al New York Post en una entrevista en la cárcel de 2017.

Nasyrova también ha sido acusada de drogar fatalmente a un vecino en su Rusia natal en 2014. Negó haber matado a la mujer, Alla Alekseenko, en una entrevista de 2017 con CBS News .

El tribunal también escuchó el testimonio de la hija de Alla Alekseenko, una mujer rusa a quien Nasyrova supuestamente asesinó en 2014. Nadezda Ford, la hija de Alekseenko, dijo al jurado que alguien había robado objetos de valor, incluido el oro de la familia y un cepillo de dientes, de la casa de su madre después de la muerte.

Ford dijo que confrontó a Nasyrova por el presunto envenenamiento fatal de su madre, y las autoridades rusas arrestaron y entrevistaron a la mujer, pero finalmente la dejaron ir.

Acusaron a Nasyrova del asesinato de Alekseenko a fines de 2014, e Interpol emitió una ficha roja para su arresto después de descubrir que Nasyrova ya había salido del país.

En Sheepshead Bay en Brooklyn, Nasryova trabajó como dominatrix bajo el nombre de "Rachel" o "Mara" antes de que la policía de Nueva York la encontrara y la arrestara en 2017, indicó el Daily Beast.

