Policía reporta 3 muertos y 3 heridos de gravedad en tiroteo en centro comercial de Dinamarca

Copenhague, Dinamarca (AP) — La policía danesa dice que tres personas murieron y otras tres se encuentran en estado crítico luego de un tiroteo el domingo en un centro comercial en Copenhague.

El inspector de policía de Copenhague, Søren Thomassen, dijo que las tres víctimas eran un hombre de unos 40 años y “dos jóvenes.

No descartan terrorismo en tiroteo

La policía ha detenido a una persona tras un tiroteo ocurrido en un centro comercial de Copenhague, la capital de Dinamarca, que causó varias víctimas este domingo, según informó el cuerpo armado en las redes sociales.

Lee también: Policía no descarta terrorismo en tiroteo en centro comercial de Dinamarca; hay varios muertos



"Una persona ha sido detenida en relación con el tiroteo en Fields. Por el momento, no podemos dar más información sobre su identidad", dijo la policía local en un tuit. Aunque aún falta recabar información, el jefe policial Soren Thomassen dijo que no se descarta un acto "terrorista". No se cree que haya más sospechosos, aparte del detenido, de 22 años, identificado como danés.

La policía desplegó importantes refuerzos a proximidad del recinto y pidió a las personas que aún estaban en el edificio que permanecieran en el interior del centro hasta que llegaran sus efectivos.

Algunas imágenes mostraban a personal sanitario llevando a un herido en una camilla y madres consolando a sus hijos en brazos.

Lee también: Reportan tiroteo "con varios heridos de bala" en centro comercial de Copenhague, Dinamarca

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr