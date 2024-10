La Paz. El ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Eduardo del Castillo, sostuvo que por ahora la Policía Boliviana no ha recibido una orden de arresto contra el expresidente Evo Morales, cuyos seguidores bloquean carreteras en el centro del país por una investigación al político por presunta trata de personas.

"A la Policía Boliviana no ha llegado ningún mandamiento de aprehensión", dijo Del Castillo a los medios en La Paz y también afirmó que si ese documento llega a las fuerzas del orden, lo tendrán que cumplir según lo dispuesto en las normas vigentes en el país.

Sin embargo, dejó claro que "si alguna vez nos llega una orden de aprehensión en contra de cualquier persona en nuestro país, la Policía Boliviana no tiene por qué cuestionar si esa orden es buena o mala, la Policía debe cumplir con los documentos que le lleguen (…) La Policía Boliviana no delibera, no decide, cumple lo que determinan los fiscales y jueces del país".

El Ministerio Público de Bolivia investiga a Morales por los posibles delitos de “trata de personas” y “estupro” con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo.

El exgobernante tenía que declarar el jueves ante la Fiscalía de la región sureña de Tarija, donde supuestamente ocurrieron los hechos, sin embargo, no acudió y su defensa presentó una excusa legal.

Leales a Evo Morales bloquean carreteras en Bolivia

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, anunció que se emitiría una orden de aprehensión contra Morales para obligarlo a declarar, aunque por ahora no fue ejecutada y se desconoce si el documento fue emitido.

Los sectores del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) leales a Morales bloquean carreteras en la región central de Cochabamba desde el lunes en defensa del exmandatario ante la citación para que declare ante la Fiscalía por este caso.

También protestan para pedir al Gobierno de Luis Arce que resuelva problemas como la falta de dólares y combustibles y el encarecimiento de algunos alimentos, pero además, para exigir que se reconozca el congreso partidario de 2023 en el que Morales fue nombrado "candidato único" para las elecciones generales de 2025.

Por ahora los puntos de bloqueo son cinco, cuatro en Cochabamba y uno en el límite de esa región con la oriental Santa Cruz, el motor económico del país.

En la víspera, la Policía evitó que un grupo cerrara el paso cerca de la localidad de Parotani, en Cochabamba, y como resultado, trece personas fueron aprehendidas, indicó Del Castillo.

No obstante, esta madrugada los manifestantes lograron instalar el punto de bloqueo con el apoyo de mineros que hicieron retroceder a la Policía con detonaciones de dinamita.

El ministro indicó que una eventual intervención a los lugares donde hay cierre de vías se ejecutará "de manera distinta" para evitar enfrentamientos entre las fuerzas del orden "y esta gente que está siendo lamentablemente obligada mediante amenazas, mediante una dictadura sindical a generar estos puntos de bloqueo".

El conflicto se da en medio de la pelea entre Arce y Morales, que están distanciados desde finales de 2021 por diferencias en la administración del Estado y que se profundizaron ante la necesidad de renovar la dirección nacional del MAS y elegir al candidato para las elecciones de 2025.

