Policía de Hong Kong dispara gases y balas de goma a manifestantes; hay un herido

La policía de Hong Kong disparó el martes gases lacrimógenos y balas de goma a manifestantes prodemocracia que lanzaron cócteles molotov en el centro financiero asiático, en un día en que China celebró el septuagésimo aniversario de la fundación de la República Popular.

Los enfrentamientos se extendieron desde el exclusivo distrito de Causeway Bay a la zona del Almirantazgo, donde se encuentran las oficinas gubernamentales de la isla. La violencia también escaló por el puerto hasta Kowloon y a los Nuevos Territorios, en la jornada de disturbios más generalizada en casi cuatro meses.

Reportes del diario South China Morning Post y de la televisión indicaron que al menos una persona resultó herida en el pecho por disparos de la policía. Las autoridades no respondieron a las solicitudes de comentarios, pero en enfrentamientos anteriores ya dijeron que habían disparado con fuego real apuntando hacia el aire.



Las imágenes de video de un agente disparando desde cerca a un manifestante se volvieron virales, pero no pudo verificarse de inmediato su autenticidad. Las autoridades sanitarias dijeron que hubo 15 heridos en todo el territorio, uno de ellos en estado crítico, aunque no aportaron más detalles.

La policía disparó agua con cañones y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que lanzaron cócteles molotov fuera de la oficinas del gobierno central en la zona del Almirantazgo y ordenaron la evacuación del aledaño edificio del Consejo Legislativo.

La policía dijo que los "alborotadores" usaron líquidos corrosivos en Tuen Mun, en el oeste de los Nuevos Territorios, "hiriendo a múltiples oficiales de policía y reporteros". No se aportaron detalles de manera inmediata.



