Pintor es golpeado en un bar de Río tras ser confundido con un ladrón; "no sé si fue por mi color o mi ropa"

Un pintor de 31 años fue golpeado cuando lo confundieron con un bandido en São Gonçalo, en la Región Metropolitana de Río en Brasil.

Welington Conceição da Silva fue acusado de robar frente a un bar en la Rua Doutor Francisco Portela, en Mangueira. El caso ocurrió en la madrugada del pasado sábado. El dueño del establecimiento y un vigilante de seguridad, que agredió a la víctima con puñetazos, bofetadas y patadas, pueden responder por los delitos de calumnias, lesiones corporales y lesiones.

Welington regresaba a casa después de pasar unas horas en un bar local con un amigo. A pesar de no recordar detalles de la noche, cree que se detuvo en el lugar donde fue atacado para tomar una copa o para usar el baño del establecimiento.

“Después de eso, me llevaron a un rincón y me golpearon brutalmente. Me pegaron, me patearon, todo. No recuerdo exactamente todo lo que pasó, pero seguían repitiendo que yo lo había robado. Yo no tenía. No tenía nada sobre mí. No sé si fue por mi color o por mi ropa que pensaron eso, pero si me registraran, verían que no tenía nada encima. Ni siquiera hubo una víctima, nadie fue a decirles nada sobre el robo - dice el pintor.

Tras la secuencia de ataques, el pintor dice que regresó a su casa por otro camino, temeroso de que los dos hombres lo persiguieran y lo atacaran más.

“Tenía miedo de que regresaran para terminar lo que empezaron. Así que tomé un atajo hasta llegar a casa, no vine por el camino habitual. Eso fue casi a las 5 de la tarde del sábado, recuerda.

En un video realizado por uno de los agresores y subido a las redes sociales, Welington aparece con varias heridas en el rostro, sentado en una acera y descalzo. Sin reaccionar ante las bofetadas y patadas, es constantemente cuestionado sobre el crimen que no cometió: “Yo no robo a nadie”, refuerza la víctima a lo largo de la grabación. En las imágenes se puede observar que uno de los ojos de Welington y su boca están hinchados, y que el pintor está ensangrentado.

A la víctima se le realizó un examen de cuerpo del delito, que demostró las agresiones.

— Tengo dos hijas, de 8 y 10 años, y no las voy a ver, no quiero avergonzarlas y todavía estoy bastante dolido. Mi temor, en este momento, es que vean este video. Desde que vi las imágenes, me siento frágil y avergonzado - dice.

Según el pintor, no ha querido salir de casa desde que fue atacado injustamente:

— Si no fuera por mis amigos y familiares diciéndome que me vaya de la casa, que no la deje así, diciendo que todos me conocen y saben que yo no hubiera hecho nada de eso, no me hubiera ido. Acabo de salir de la casa por eso. Recibí mucha fuerza de todos en la región, todos están enojados. Hay familiares míos que ni siquiera pudieron ver el video porque sabían de la crueldad. Ahora, solo quiero probar mi inocencia.

Según el jefe delegado de la 73ª DP, Geraldo Assed, el caso debe ser enviado a los tribunales la próxima semana. El dueño del establecimiento fue citado el miércoles a declarar. Al presentarse en la comisaría el día anterior, negó informalmente las agresiones. La policía también está esperando la lista con las calificaciones de los guardias de seguridad en el bar. El caso que inicialmente fue registrado como lesiones corporales y puede evolucionar hacia el delito de tortura, dependiendo del rumbo de las investigaciones.

