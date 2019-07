Piden a AMLO restablecer la visa para los ecuatorianos

El gobierno de México debería restablecer el requisito de visa a los ecuatorianos, para contener un nuevo éxodo irregular de familias originarias de Ecuador a Estados Unidos desde territorio mexicano e impedir los negocios de los “coyotes” o traficantes de personas.

La petición fue planteada por 1800 Migrante, una organización no estatal de asesoría migratoria con sede en Ecuador, Nueva York y España, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de la que EL UNIVERSAL tiene copia.

El 29 de noviembre de 2018, dos días antes de que López Obrador asumiera la presidencia, el gobierno del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, decidió eliminar la visa a los ecuatorianos a partir de 2019.

“El tránsito por país de nuestros compatriotas ecuatorianos no es nuevo, así lo ha sido desde hace décadas y por supuesto también lo hacen ciudadanos de otros países, lo nuevo que nosotros observamos es el alto incremento de viajes legales a México, supuestamente por turismo para luego una vez en territorio mexicano probar suerte e intentar cruzar el río Bravo y/o los desiertos de ambos países”, aseguró el ecuatoriano William Murillo, vocero y cofundador de 1800 Migrante, en una misiva a López Obrador.

El viaje irregular a EU “es más barato y accesible ahora por la ruta mexicana”, explicó, para asegurar que, en su paso por México, los ecuatorianos son atrapados por redes de la delincuencia organizada y sufren secuestro, tortura, extorsión, asesinato y violaciones sexuales, en un contexto de narcotráfico, desaparición forzada y otros fenómenos.

Murillo insistió en su mensaje a López Obrador en que “utilizar un tercer país y su legislación vigente para tratar de ingresar a un país de destino de forma irregular no es lo correcto”.

No obstante, recordó que “también hay que aceptar el origen del problema, y este radica en la falta de políticas migratorias” por parte de Estados Unidos para que haya un flujo legal, ordenada, humana y “evitar que mexicanos, centroamericanos y por supuesto los ecuatorianos tengan que cruzar fronteras para llegar a su destino final si es que logran cruzar todos los peligros que este viaje irregular representa”.

Los compromisos migratorios firmados por el gobierno mexicano le permitirán restablecer la visa a los ecuatorianos de forma unilateral, sin consultar a Ecuador ni al Poder Legislativo de México, aclaró Murillo en una declaración paralela a la carta.

El turismo legal de los ecuatorianos a México continuará, pero se pronostica que habrá una caída importante en la movilidad humana irregular de personas de Ecuador a EU “utilizando a México como país de tránsito”, añadió.

“La realidad es innegable, los ‘coyoteros’ usan este beneficio de no tener que solicitar visa hacia México para llevar migrantes hacia Estados Unidos”, dijo.

“Mediante la ‘nueva ruta mexicana’, ahora es más barato intentar el viaje irregular y toma menos tiempo”, agregó, al relatar que “esto ha provocado una avalancha de migrantes que incluyen jóvenes, niños y con ello el aumento de muertos, desaparecidos y múltiples delitos, que no hay otra opción por ahora que regresar a controles previos”.

“Hemos propuesto varias soluciones al gobierno ecuatoriano, pero lamentablemente no recibimos respuesta y ya no podemos esperar por ellos para que nos contesten cuando lo deseen, mientras siguen desapareciendo y muriendo en las fronteras migrantes ecuatorianos, esta solicitud es el inicio de varias acciones que tomaremos como organización porque es evidente para nuestro gobierno que los migrantes ecuatorianos no son su prioridad”, indicó.

Exonerados del requisito de visa a partir de 2019, decenas de miles de ecuatorianos entraron a territorio mexicano en vuelo desde Ecuador y, sin sufrir el calvario de millares de migrantes irregulares de América, Asia y África en una extenuante y peligrosa ruta de hambre, sed, frío, calor, desiertos, selvas y delincuentes, cayeron en las redes de “coyotes” o traficantes de personas para pagar gran cantidad de dinero por pasar de México a EU.

Datos de la Secretaría de Gobernación de México sobre los ingresos de ecuatorianos a suelo mexicano revelaron un inusitado incremento, al pasar de 93 mil 558 en 2018, a un promedio mensual de 7 mil 796,5 y diario de 256,32, a 66 mil 133 de enero a mayo de 2019, a una media de 13 mil 222 por mes y de 437,96 al día.

Antes de que México eliminara el requisito de visa, el viaje con un “coyote” les costaba a los ecuatorianos entre 15 mil y 20 mil dólares, pero ahora por menos de 3 mil dólares “se arriesgan familias enteras”, advirtió Murillo en entrevista con EL UNIVERSAL, tras confirmar que la mayoría de los oriundos de Ecuador están entrando a EU procedentes del estado mexicano de Nuevo León.

Según la descripción de Murillo, los ecuatorianos viajan en avión desde Quito a la Ciudad de México y, casi que de inmediato, prosiguen hacia la ciudad de Monterrey, capital de Nuevo León, para organizar su traslado a la frontera con EU y entrar a ese país.

1800 Migrante denunció en abril y mayo de este año la desaparición de más de 133 viajeros irregulares ecuatorianos en la frontera entre México y EU en el intento por ingresar a suelo estadounidense, y recordó que varios se ahogaron en el río en incidentes con los “coyotes” por el pago de sus servicios.