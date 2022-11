Peruano vinculado con la desaparición de Blanca Arellano publicaba videos de órganos humanos en TikTok

El sospechoso por la desaparición de la mexicana Blanca Arellano es estudiante de Medicina Humana y usaba su cuenta de Tiktok para subir contenido diverso sobre los órganos del cuerpo humano.

En uno se puede ver un estómago humano, donde explícitamente se muestra y detalla parte de éste y cuáles son las funciones que cumplen. Algunos de los videos eran tan fuertes, que tenían la etiqueta de contenido sensible, indicó el diario peruano La República.

El jueves, la Policía capturó en San Juan de Lurigancho a Juan Pablo Villafuerte, de 37 años, principal sospechoso de los presuntos delitos de feminicidio, trata de personas y tráfico de órganos cometidos contra la mexicana, de 51 años.

La intervención se realizó luego de que el Poder Judicial emitiera una orden de detención preliminar para el estudiante de medicina.

"Carece de empatía"

Para el psicólogo Manuel Saravia, el sospechoso carece de un mínimo de empatía, puesto que no tiene la capacidad de conectarse emocionalmente con otras personas, lo que se ha podido confirmar durante sus declaraciones a la policía y sus comentarios frente a los medios de comunicación.

“Estamos hablando de una persona que no tiene empatía, que no desarrolla vínculo sincero y profundo con otras personas. No tiene capacidad de conectarse”, precisó a Latina Noticias.

Tras ser detenido en una vivienda en San Juan de Lurigancho, el sujeto declaró: "Señor, yo no tengo nada que ver con ese caso (…) Se tiene que investigar”. Agregó: "Quiero agradecer a la policía por el trato humano que me han dado y que no me merezco estar en esta situación".

De acuerdo con Latina Noticias, en 2016, el peruano fue denunciado por su exesposa luego de agredirla físicamente.



Según informó el mismo medio, Juan Pablo Villafuerte tiene dos hermanos policías y un hermano gemelo que es bachiller en Derecho.

Debido a un tatuaje en el brazo izquierdo, las autoridades lograron su reconocimiento y, por lo tanto, su detención en la comisaría de Villa El Salvador. Posteriormente fue trasladado hasta el Departamento de investigación criminal de la Policía Nacional (Depincri) de Huacho para que se inicie la reconstrucción del crimen.

El Ministerio Público detalló que Villafuerte está vinculado a la desaparición de la mexicana, con quien, al parecer, mantenía una relación sentimental y quien llegó a Perú el pasado 28 de julio para conocerlo.

Marco Collantes, de la Fiscalía Penal de Huaura, llegó a la Depincri del sector para conversar con el comandante que lleva las investigaciones. A su salida, confirmó que la familia de la víctima ya se encontraba en suelo peruano y que, por la forma en que se encontró el cadáver, no descartan un posible tráfico de órganos, reportó La República.

“El torso de esta mujer no tenía ningún tipo de órganos y este es un supuesto válido para abrir el delito de trata y tráfico de órganos”, precisó el funcionario.

Este martes, la Fiscalía realizó diligencias en la habitación donde residía Villafuerte, en la localidad de Huacho en el departamento de Lima, como parte de la investigación en curso, y según señalaron fuentes policiales a medios locales encontraron restos de sangre, cabello, ropa de mujer y una bandera mexicana, según reportaron medios locales.



El jefe policial del Departamento de Investigación Criminal de Huacho, Elvis Baños, dijo en la emisora RPP que el investigado evadió las preguntas y que entonces después del interrogatorio se marchó a la capital.

La familia de la desaparecida reportó el caso el 7 de noviembre porque Arellano dejó de comunicarse con ellos.

Su sobrina publicó en redes sociales que perdieron su contacto luego de que Arellano supuestamente se despidiera de Villafuerte para regresar a México.

El 10 de noviembre, pescadores de Huacho encontraron en la playa los restos de una mujer, que la Policía investiga si corresponde a la ciudadana mexicana.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila, se reunió este jueves con las hermanas de Arellano, que llegaron a Perú con motivo de la desaparición de su familiar, y les reiteró su apoyo.

"Les hemos dado todo nuestro apoyo; si tienen algunos requerimientos logísticos que siempre necesitan, cualquier necesidad que tengan respecto a apoyo psicológico, apoyo legal. Nosotros estamos siguiendo el caso desde el inicio", dijo Dávila a su salida de la Embajada de México, donde se realizó el encuentro. * Con información de EFE

