La presidenta de Perú, Dina Boluarte, calificó como “injerencia” las constantes declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre el caso de Pedro Castillo y la situación del país.

“Creo que las relaciones diplomáticas entre el pueblo mexicano y el pueblo peruano están ahí y esas no se van a romper. Pero creo que la injerencia del presidente López no le da derecho a un presidente de poder intervenir en temas internos de un país. Eso es injerencia”, declaró este viernes en Exitosa.

La jefa de Estado se pronunció así en respuesta a las declaraciones que ha hecho López Obrador desde México, cuestionando el proceso de la vacancia contra Pedro Castillo y calificando lo ocurrido contra el expresidente, quien ahora cumple prisión preventiva tras un fallido autogolpe de Estado.

Dina Boluarte descartó que se vaya a romper las relaciones con México o con los otros países que han tomado una postura similar de respaldo a Pedro Castillo y en desconocimiento de la sucesión constitucional.

Tienden puentes para dialogar con los mandatarios de países que no la reconocen como presidenta

“Creo que las relaciones con los pueblos no se pueden romper porque sino estaríamos entrando en una situación de crisis internacional y creo que los pueblos de Colombia, Bolivia, Argentina, aún cuando el presidente de Argentina me llamó y reconoció como presidenta y se solidarizó conmigo, no entiendo por qué luego retrocede”, aseveró.

La presidenta aseguró que la Cancillería peruana y ella están tendiendo puentes para poder dialogar con los mandatarios de estas naciones.

“Yo personalmente quiero conversar con el presidente (Gustavo) Petro, a quien conozco, he estado en su trasmisión de mando [...] Y también con el presidente de Bolivia, nos hemos visto en foros internacionales”, planteó.

Boluarte concluyó reiterando su rechazo a la injerencia extranjera. “Le digo a los presidentes de Colombia, México y Bolivia que dejen al pueblo peruano que teja su propia historia”, concluyó.

