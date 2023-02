Perrito se reencuentra con su familia 8 años después de desaparecer

Una tarde de 2015 Nicolle Leon y sus hijos regresaron a su casa en Kansas, Estados Unidos, y se percataron de la ausencia de su mascota Roscoe, un beagle de un año de edad. La preocupación se apoderó de la familia y, aunque buscaron en todas partes e hicieron carteles para ubicarlo, el animal no apareció.

"No había señales de que él saliera o agujeros cavados debajo de la cerca", dijo Leon a Fox News. Roscoe tenía un microchip con los datos de la familia, pero nunca recibieron una llamada, por lo que la mujer siempre tuvo la sospecha de que alguien se había robado a su perro o que quien lo encontró se lo quedó.

Pese al paso de los años, tanto Leon como sus hijos no dejaron de pensar en su mascota ni de cuestionarse si estaría bien y si sería feliz, si acaso los extrañaría.

En enero una pareja amante de los animales encontró un beagle perdido en el estado de Idaho, a más de mil kilómetros de Kansas, publicaron las imágenes en su página de Facebook, dedicada, justamente, a ayudar a buscar y encontrar mascotas perdidas y se pusieron en la tarea de hallar a la familia del animal.

Gracias a que la pareja se percató de que el perro tenía un chip, se dieron cuenta de que se trataba de Roscoe y que se había extraviado ocho años atrás. Tomaron el teléfono y contactaron a la familia.



Roscoe reconoció enseguida a su familia Foto: Facebook. Shae DeBerry

“Para nuestro deleite, ¡el propietario mantuvo su mismo número de teléfono todos estos años!”, se lee en la página de Facebook de quienes encontraron a la mascota.

Al otro lado de la línea, Nicolle Leon no podía creer que su querido Roscoe había aparecido; incluso dudaba de que se tratara de él. “Cuando dijo que estaba en Idaho, dije: 'Oh, ese no es mi perro. Vivo en Kansas”, relató Leon a Fox. Sin embargo, le explicaron que se trataba de un Beagle y que el microchip registraba sus datos.

Así las cosas, Leon preparó todo para que Roscoe regresara a casa por medio de un conductor. Después de tantos años, el 13 de enero la mujer y sus hijos, ahora adolescentes, se reencontraron con su primera mascota.

“Cuando salió de la camioneta la mañana que llegó a casa, vino moviendo la cola hacia mí. Lo traje adentro y estaba sobre mis hijos moviendo la cola con emoción. No estaba segura de si realmente nos recordaría, pero por la forma en que actuó, creo que lo hizo”, narró la mujer.

La familia aún no puede creer que Roscoe haya regresado a sus vidas, están muy felices de tenerlo de nuevo en casa y, por supuesto, están agradecidos con quienes lo encontraron y lo regresaron a sus brazos.

"Hay personas tan buenas en este mundo que marcan una gran diferencia. Mis hijos y yo estamos genuinamente agradecidos por ambos", afirmó León al medio mencionado.

Y pese a que existen muchas dudas sobre qué pasó con el perro durante los últimos ocho años, todos están muy emocionados de poder tenerlo de vuelta: "No hay falta de amor en nuestra casa. Roscoe está mimado y le estamos dando todo el amor".

