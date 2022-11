"Pensaba que eran demonios", recuerdan familiares de madre que mató a sus hijos en la bañera

Una mujer del Bronx acusada de asesinar a sus dos hijos pequeños estaba obsesionada con la posesión demoniaca, y la policía investiga si mató a los niños porque creía que estaban poseídos.

"Eran niños hermosos y no merecían morir. Es tan simple como eso”, dijo Beverly Hill, la abuela paterna de la víctima de 11 meses, Octavius Canada, al Daily News. “Eran hermosos y no tenían razón para morir”.

La tía abuela de Octavius, Casey Canada, recordó que Dimone Fleming había estado hablando obsesivamente sobre "demonios [...] Ella pensó que los niños eran demonios. Dijo que les tenía miedo”.

Sin embargo, Casey Canada estaba desconcertada. “Definitivamente los amaba con seguridad”, recalcó al Daily News: “eso no fue falso”.

Fleming, que se hacía llamar "Brenda", se enfrentó con sus propios parientes y la familia de Canada, dijo Casey Canada.

"No hubo un momento en el que estuviera cerca de ella que no fuera cariñosa con los niños, pero con los adultos podía cambiar en un momento”, declaró la tía abuela.

Encontrados en la bañera

La mamá del Bronx “hizo declaraciones sobre el diablo [...] inusuales”, dijo una fuente policial al The New York Post sobre la sospechosa Dimone Fleming, de 22 años.

“Es sólo un Dios verdadero y me arrepiento de todas las malas acciones y la influencia negativa [...] Dejar todas las cosas que ya no me sirven [...] Gracias por tu misericordia", escribió la mujer en Facebook antes de cometer los crímenes.

Fleming fue arrestada, pero ahora está bajo evaluación psiquiátrica y espera cargos por el espantoso asesinato de su hijo DeShawn Fleming, de 3 años, y su bebé, Octavius Canada, de 11 meses, en un refugio familiar en Echo Place cerca de Grand Concourse en Mount Hope, dijeron fuentes policiales.

Los cuerpos de los niños fueron encontrados debajo de una pila de ropa mojada en la bañera, con heridas fatales y brutales.

"No [hay] nada, nada en su historial que sea indicativo” de la horrible violencia, dijo el domingo una fuente de alto rango de la policía de Nueva York, refiriéndose a la madre.

Primero llamaron a la policía por un disturbio doméstico

Un vecino declaró que se enfrentó a una Fleming que parecía enloquecida afuera del edificio Echo Place el sábado mientras ella repetía: "¿qué hice?".

Los policías que luego fueron llamados a la dirección por un disturbio doméstico llegaron a las 7:20 p. m. y encontraron a Fleming desnuda en la cocina de su apartamento tratando de iniciar un incendio.

Los oficiales no se dieron cuenta de que los dos hermanos asesinados estaban enterrados bajo una pila de ropa en la bañera cuando se llevaron a la mujer. Un vecino les había dicho a los oficiales que el padre de los niños los tenía.

La policía regresó alrededor de las 8 p. m. después de una llamada al 911 del padre, Columbus Canada, de 31 años, quien encontró a sus hijos muertos.

Columbus tiene otros tres hijos de relaciones anteriores que eran todos cercanos a los dos niños asesinados, mencionó su madre: "¿cómo les va a decir? Se han acercado a estos otros niños, a sus hermanos”, dijo Hill. “No pueden entender".

Canada trabaja diligentemente para mantener a sus hijos, dijo Hill, y su familia apenas tuvo la oportunidad de conocer al pequeño Octavius, reportó el Daily News.

Vecinos y conocidos dijeron que la familia había vivido en el refugio durante aproximadamente un año, y recordaron que Fleming había sido visto comportándose de manera extraña y maltratando a los niños.

Hill dijo que no quería especular sobre los motivos de Fleming: “no lo sé y no me importa. Todo lo que sé es que mis nietos están muertos [...] No deberían haber muerto. Eso no debería haber sucedido. Y su... no está muerta. Debería haberse matado a sí misma”.

asf