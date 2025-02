Durante la celebración del 50 aniversario de “Saturday Night Live”, se presentó un sketch que provocó la ira de algunos estadounidenses por la aparición de un personaje burlándose de los seguidores de Donald Trump.

El domingo 16 de febrero, Tom Hanks caracterizó el personaje de Doug, un conservador amante de Trump que apareció por primera vez en un sketch en 2016; sin embargo, la interpretación fue lo que provocó el enojo de muchas personas en redes sociales.

El personaje llevaba puesto una chaqueta de jeans sobre una camiseta de American Eagle y una gorra roja de Make America Great Again (Haz a América grande otra vez) -MAGA, por sus siglas en inglés-, mientras se llevaba a cabo el "Black Jeopardy", haciendo referencia a la actuación de Kendrick Lamark en el medio tiempo, de acuerdo con el medio Newsweek.

La “parodia” consistía en que el personaje de Hanks se negaba a estrecharle la mano al presentador Kenan Thompson, haciendo referencia a un sketch similar en 2016 en el mismo año que Trump fue elegido presidente.

"No me gusta eso, woah, woah, woah", dijo Hanks, hablando con un acento sureño, antes de aceptar estrecharle la mano a Thompson. "Tal vez comience un programa para que vengas y lo llamemos 'White Jeopardy'", dijo Hanks. "No lo necesitamos. No lo necesitamos", dijo Thompson.

Descontento de los partidarios de Trump

El sketch enfureció a los partidarios de MAGA, que consideraron que la interpretación de Hanks de un votante de Trump estaba fuera de lugar. Mario Nawfal, presentador de The Roundtable Show, escribió en la plataforma de redes sociales X que el sketch de "Tom Hanks como partidario racista de Trump" era el "momento sordo" de SNL y dijo que no tenía sentido.

"Hollywood todavía no lo entiende: retrata a los partidarios de Trump como caricaturas racistas mientras él está ganando un apoyo récord de las minorías. Saturday Night Live está probando chistes de 2016 en 2025", agregó.

Link Lauren, exasesor principal de Robert F. Kennedy Jr., que ahora es secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, escribió en X "Este programa se pregunta por qué sus índices de audiencia están por los suelos. Trump ganó el voto popular. Este trillado tropo de que MAGA es racista es repugnante. SNL es un programa sin gracia para las élites liberales esnobs".

Con información de Newsweek.

