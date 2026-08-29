Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV ha enviado una "ayuda económica" a la Caritas de Nepal tras la devastadora riada del pasado miércoles, que por el momento se ha saldado con la vida de casi 700 personas, según el último balance.

La ayuda del Papa, cuya cuantía no ha sido revelada, se destinará a comida, bienes de primera necesidad y centros de acogida para los desplazados, informa este sábado el medio oficial Vatican News.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Italiana ha desembolsado 500 mil euros obtenidos de las donaciones de sus fieles en la declaración de la renta, según la misma fuente.

Las autoridades de Nepal han elevado este sábado a 669 la cifra de cuerpos recuperados tras la devastadora riada del miércoles en la cuenca del Bhote Koshi, lo que eleva el total de fallecidos entre Nepal y el Tíbet a 676 personas, mientras que casi 3 mil siguen en paradero desconocido en ambos lados de la frontera.

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