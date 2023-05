Roma.- El papa Francisco se unió este viernes a la primera ministra conservadora de Italia, Georgia Meloni, para alentar a los italianos a tener más hijos, denunciando la precariedad financiera que enfrentan las parejas jóvenes y las elecciones “egoístas” que han llevado a una tasa de natalidad históricamente baja que amenaza la economía del país.

Francisco instó a una acción política concreta para invertir el “invierno demográfico”, que en términos de población resultó en la desaparición de una ciudad del tamaño de Bari el año pasado. Criticando a las parejas que tienen mascotas en lugar de hijos, Francisco pidió que se dediquen recursos para ayudar a las parejas a hacer crecer a sus familias, diciendo que era necesario “plantar el futuro” con esperanza.

“No nos resignemos al aburrimiento y al pesimismo estériles”, dijo Francisco en una reunión anual de organizaciones a favor de la familia. “No creamos que la historia ya está marcada, que no se puede hacer nada para revertir la tendencia”.

Italia registró un número récord de nacimientos el año pasado, 392 mil 598, que combinado con un número elevado de muertes, 713 mil 499, ha acelerado la tendencia demográfica que amenaza con colapsar el sistema de seguridad social del país. El gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni respalda una campaña para alentar al menos 500 mil nacimientos anuales para 2033, una tasa que los demógrafos dicen que es necesaria para evitar el colapso de la economía al aumentar la población asalariada a medida que los jubilados recurren a sus pensiones.

Meloni llegó al poder el año pasado en una campaña a favor de la familia de “Dios, familia, patria” y su gobierno ha propuesto una serie de medidas para tratar de alentar a las familias a tener más hijos, incluidos recortes de impuestos para aumentar el poder adquisitivo, dada la fertilidad de Italia, una tasa de 1,24 hijos por mujer es una de las más bajas del mundo. Numerosos estudios han señalado una combinación de factores que desalientan a las mujeres a tener hijos, incluida la falta de lugares asequibles para el cuidado de los niños, los salarios bajos y los contratos de trabajo precarios, y la tradición de que las mujeres a menudo asuman la carga de cuidar a los padres mayores.

Meloni, contra el embarazo subrogado

Meloni, quien tiene una hija con su pareja, dijo en el congreso de la asociación familiar que era hora de revertir la tendencia. Pero mencionó que debe hacerse sin recurrir a la subrogación, abordando puntos de conversación políticos conservadores más amplios que han rodeado el debate demográfico como la represión del gobierno contra los inmigrantes y la aversión a registrar a ambos padres de hijos de parejas del mismo sexo.

“Queremos una nación donde ya no sea escandaloso decir que, sean cuales sean las elecciones legítimas, libres, las inclinaciones de cada persona, todos nacemos de hombre o de mujer”, dijo Meloni entre aplausos. “Donde no sea tabú decir que la maternidad no se vende, que los úteros no se alquilan y los niños no son productos de venta libre que puedes elegir en el anaquel como si estuvieras en el supermercado y quizás devolver si luego el producto no coincide con lo que esperas".

La oficina nacional de estadísticas ISTAT ha estado haciendo sonar la alarma demográfica durante años, dado que el número de nacidos vivos en Italia se ha reducido constantemente de 576 mil 659 en 2008 a 392 mil 598 el año pasado, el primer año desde la unificación de Italia que el número ha caído por debajo de 400 mil.

Dada la tendencia, el presidente de ISTAT, Gian Carlo Blangiardo, dijo que los pronósticos perfectamente razonables apuntan a que la población italiana se reducirá de los 59 millones de habitantes actuales a 48 millones para 2070.

Si bien el aumento de inmigrantes puede ayudar a mitigar el problema, no puede compensar la tendencia general, dijo Blangiardo al margen de la conferencia. “Incluso con 260 mil inmigrantes adicionales cada año, como prevé Eurostat, perderemos fácilmente de 5 a 6 millones de habitantes”, dijo.

Meloni no se refirió al papel de los inmigrantes en sus declaraciones, pero otros ministros sí lo han hecho al hablar de las tendencias demográficas, presentando el tema de los inmigrantes como una amenaza a la identidad misma de Italia.

El ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, quien también es cuñado de Meloni, provocó protestas en las últimas semanas al advertir sobre un "reemplazo étnico" si los italianos no aumentan su tasa de natalidad. En el congreso familiar del jueves, Lollobrigida reconoció que sus palabras “no fueron apreciadas” por algunos, pero duplicó la idea general.

"Creo que es evidente que no hay una carrera italiana", dijo al margen. “Sin embargo, hay una cultura y etnia italiana que el diccionario define como un grupo cultural lingüístico que imagino que esta conferencia quiere mantener, porque de lo contrario no tendría sentido”.

Elly Schlein, líder del opositor Partido Demócrata de centroizquierda, reconoció el problema demográfico, pero señaló medidas para solucionarlo: reducir los contratos precarios a tiempo parcial, ayudar a las parejas jóvenes a obtener hipotecas y aumentar el acceso a las guarderías subsidiadas.

Dada la “estructura profundamente patriarcal” de la sociedad italiana, las mujeres optarán por quedarse en casa si no tienen una guardería adecuada, dijo. “Seguirán siendo aplastados, y esto deprime su potencial no sólo en términos de empleo, sino también en términos de familia”.

