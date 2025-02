El papa Francisco pasó otra noche sin incidentes, informó el Vaticano el viernes, cuando se cumple una semana desde la hospitalización del pontífice de 88 años que sufre una neumonía bilateral.

"La noche fue bien. Esta mañana, el papa Francisco se levantó y desayunó", señaló la Santa Sede en su parte diario.

Francisco ingresó en el hospital Gemelli de Roma por una bronquitis el viernes pasado y el martes la Santa Sede anunció que padecía una neumonía bilateral, una infección del tejido pulmonar potencialmente mortal.

Pero en los últimos días, el Vaticano ha informado de una mejoría del estado de salud del pontífice argentino.

"El estado clínico del Santo Padre mejoró ligeramente. Está apirético [sin fiebre] y sus parámetros hemodinámicos [circulación sanguínea] siguen estables", indicó la Santa Sede en su parte médico del jueves por noche.

Papa Francisco "va por el buen camino"

Según la misma fuente, el jueves el pontífice recibió la Eucaristía y después se dedicó a sus actividades profesionales.

Esto incluyó contactos con sus colaboradores más cercanos, la lectura y la firma de documentos y llamadas telefónicas.

Los cardenales se mostraron positivos asegurando que iba "por el buen camino".

Esta hospitalización, su cuarta desde 2021, reavivó la preocupación por la salud del líder de la Iglesia católica, ya debilitado por una serie de problemas en los últimos años, desde operaciones de colón y del abdomen hasta dificultades para andar.

El Papa Francisco. Foto: EFE

La inquietud sobre la salud del papa fue en aumento tras la difusión de falsas informaciones en las redes sociales, sobre todo en X, que reportaban la muerte del papa en varios idiomas.

"Qué pérdida de tiempo", lamentó el cardenal español, Juan José Omella, que asegura que el papa está "mucho mejor". "Lo importante es saber cómo reacciona a los medicamentos. Pero creo que hay esperanza", afirmó a los periodistas.

Sin embargo no se ha dado ninguna indicación sobre la duración de la hospitalización y el Vaticano no ha precisado si Francisco, al que no se ha vuelto a ver en público desde el 14 de febrero, podría pronunciar el domingo la tradicional oración semanal del Ángelus.

La hospitalización de Jorge Mario Bergoglio, líder espiritual de 1 mil 300 millones de católicos y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, avivó las especulaciones sobre su capacidad para continuar en el cargo, pese a que el derecho canónico no prevé ninguna disposición en caso de problema grave que alterase su lucidez.

El obispo de Roma recibió numerosos mensajes de parte de simpatizantes del mundo entero, de responsables políticos y religiosos, de fieles o dibujos de niños.

A pesar de los reiterados problemas de salud de los últimos años, el papa Francisco, conocido por su fuerza de carácter, ha mantenido una cargada agenda, aunque sus médicos insisten en que tendría que frenar un poco sus actividades.

