Papá de Elon Musk revela que le ofrecieron donar esperma para crear “una nueva generación de Elons”

Errol Musk, el padre de Elon Musk, ha desatado una nueva polémica, al revelar que recibió una solicitud para donar esperma y crear una "nueva generación de Elons".

Errol Musk, de 76 años y quien hace apenas unos días dijo en entrevista exclusiva con The Sun anunció que tiene una hija de tres años con su hijastra Jana Bezyudenhout, afirmó al mismo medio británico que una empresa sudamericana, a la que no identificó, le ofreció la posibilidad de donar su esperma.

“Tengo una empresa en Colombia que quiere que done esperma para fecundar a mujeres colombianas de clase alta porque dicen: ‘¿Por qué acudir a Elon cuando pueden acudir a la persona real que creó a Elon?’”, dijo el sudafricano.

El padre del dueño de Tesla aclaró que no se le ofreció un pago por sus servicios, pero sí otros beneficios si acepta: “No me han ofrecido dinero, pero sí viajes en primera clase y alojamiento en hoteles de cinco estrellas y todo ese tipo de cosas”.

Cuestionado sobre si aceptaría donar su esperma, respondió: “¿Por qué no?”.

“Si pudiera tener otro hijo, lo haría. No veo ninguna razón para no hacerlo. Si lo hubiera pensado, Elon o Kimbal no existirían”, declaró.

Al revelar la existencia de su hijo de tres años, señaló que “la única cosa para la que estamos en la Tierra es para reproducirnos”.

Errol estuvo casado con Heide, la madre de Jana, durante 18 años y tuvieron juntos a sus hijas Rose y Alexandra.

Con su primera esposa, Maye Musk, tuvo a sus tres hijos mayores: Elon, Kimbal, de 49 años, y Tosca, de 47.

Reconoció que la bebé de Jana fue fruto de un embarazo no deseado. Después de que nació la bebé, vivió con Jana 18 meses, pero finalmente se separaron.

“Me di cuenta de que ella tiene dos generaciones menos, mientras que su madre tenía una generación menos cuando me casé con ella”, contó.

Explicó que cualquier hombre que se case con una mujer mucho más joven, si bien disfrutará una relación “agradable” durante un tiempo, terminará entendiendo que “hay una gran brecha... Y esa brecha se va a notar”, expresó.

