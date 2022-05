Obama reconecta, 13 años después, con el que fuera el niño de su foto favorita en la Casa Blanca

Washington.- El expresidente de EU, Barack Obama (2009-2017), ha vuelto a conectar con el niño, ahora joven de 18 años, de la que fue una de sus fotos favoritas en la Casa Blanca, en la que él aparece inclinado en el Despacho Oval para que el pequeño le toque el pelo.

En un video publicado este viernes en la web del exmandatario, se ve a Obama en tono distendido hablando a través de su tableta con el joven Jacob Philadelphia, que está sentado delante de su ordenador portátil.



Jacob Philadelphia was five years old when he visited the Oval Office and asked if his hair was like mine. That photo became one of our favorites – a reminder of the power of seeing yourself in your leaders.

Today, he's graduating from high school! Check out our recent reunion. pic.twitter.com/gB39hFS3Wp

