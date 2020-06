NY levanta el toque de queda tras jornada de protestas pacíficas

Nueva York anunció este domingo el fin del toque de queda impuesto cada noche desde el pasado lunes, tras una nueva jornada de protestas masivas pacíficas contra el racismo y la violencia policial.

"Vamos a levantar el toque de queda, con efecto inmediato", informó a través de Twitter el alcalde, Bill de Blasio, quien destacó que en la víspera se había visto "lo mejor de nuestra ciudad".

De Blasio se refería así a un día en el que miles de personas salieron a las calles en todos los distritos de la Gran Manzana para continuar con las movilizaciones iniciadas tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Mineápolis (Minesota).

Aunque algunos manifestantes volvieron a desafiar el toque de queda, en esta ocasión la policía permitió que las marchas continuasen sin intervenir, después de haberlo hecho con mucha contundencia otros días.

Según medios locales, la jornada se saldó con unos 80 arrestos, tras los 40 de la víspera, y muy lejos de los más de 700 que llegó a haber el lunes.

"Sigan manteniéndose seguros. Sigan cuidando los unos de los otros", dijo a sus conciudadanos De Blasio, que en los últimos días estaba siendo presionado por otros cargos demócratas de la ciudad para que pusiese fin al toque de queda.



New York City: We are lifting the curfew, effective immediately. Yesterday and last night we saw the very best of our city.

Tomorrow we take the first big step to restart. Keep staying safe. Keep looking out for each other.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 7, 2020