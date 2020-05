Nunca vi nada corroborado de que García Luna tuviera nexos con el narcotráfico: Jacobson

La exembajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, declaró hoy que nunca vio "ninguna información corroborada de participación en el tráfico de drogas" del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

"En un ambiente de muchos rumores, uno siempre es cauteloso al trabajar con funcionarios", prosiguió en su Twitter. "No hay historia de fondo o conspiración de "por qué ahora". Las mismas respuestas las di hace meses cuando fue detenido".

Let’s be clear about what I said—and have always said about former secretary Garcia Luna: 1. I never saw any CORROBORATED information of involvement in drug trafficking; 2. In an environment of many rumors, one is always cautious about working with officials;

— Roberta S Jacobson (@Jacobson_RS) May 4, 2020