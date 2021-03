Nueva York ensaya un "pase covid" para vacunados y negativos

El estado de Nueva York comenzará a probar una tarjeta de identificación para personas vacunadas contra Covid-19 y que hayan dado negativo en la prueba del coronavirus "para ayudar a acelerar la reapertura de teatros, estadios y otros negocios".

La identificación, que es tanto física como digital, con la posibilidad de una aplicación móvil, ha sido bautizada como "Excelsior Pass" y fue probada por primera vez durante el partido de baloncesto que jugaron los Brooklyn Nets, el pasado 27 de febrero en el Centro Barclays.

El gobernador Andrew Cuomo anunció este martes oficialmente el comienzo del programa para probar este pase que ha sido desarrollado en cooperación con IBM.

Se trata de un código QR que, al ser escaneado, desvela si la persona que lo porta ha sido vacunada o ha dado negativo en las últimas 72 horas en un análisis clínico de Covid-19.

También lee: España destinará 100 millones de euros contra el Covid-19 para Latinoamérica

Esta identificación sanitaria se volverá a ensayar en un encuentro de los New York Rangers de la Liga Nacional de Hockey (NHL) en el Madison Square Garden, el próximo 2 de marzo.

"Mientras comenzamos a abrir las válvulas en diferentes sectores de nuestra economía, estamos imponiendo pautas para garantizar que los individuos que acuden a los eventos en los que se concentra mucha gente han dado negativo por la covid-19 o han sido vacunados, con el objetivo de evitar un brote del virus", dijo Cuomo en una rueda de prensa.

El gobernador destacó que cuanta más gente se vacune antes se podrán reabrir actividades como encuentros deportivos, conciertos de música, musicales u obras de teatro, que también están y estarán sujetos a medidas sanitarias especiales, como el límite de la capacidad máxima de espectadores.

Cuomo anunció hoy que un 15,2 % de los residentes en el estado de Nueva York ha recibido la primera de las dos dosis de la vacuna.

En la actualidad, diez millones de personas son elegibles para ser inoculados en Nueva York, donde viven más de 19 millones de personas.

La aplicación garantizará la protección de la privacidad de los usuarios, según un comunicado, y su empleo, de momento, es voluntario.



Vaccination Update:

95% of first doses allocated to NYS health care distribution sites have been administered as of 11am today.

-3,206,430 first doses received

-3,033,922 first doses administered

Details: https://t.co/S1OmTSRTWp pic.twitter.com/HUh5zuMstG

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 2, 2021