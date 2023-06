En Greystones, una ciudad situada al sur de Dublín, en Irlanda, los padres de familia se han unido para decirles a sus hijos que no pueden tener un teléfono inteligente hasta que lleguen a la educación secundaria, generalmente a la edad de 12 o 13 años.

La noticia la publicó de inicio el diario británico The Guardian. Las asociaciones de padres de las ocho escuelas primarias del distrito, donde los niños tienen entre 4 y 12 años, pueden optar por la prohibición, según informó ese medio de comunicación.

El propósito de los padres de familia con esta medida -que según se aclaró es voluntaria- es "prolongar la infancia" al disminuir la ansiedad y la exposición a contenidos para adultos que a menudo provoca el uso de teléfonos inteligentes.

Para ello, se ha adoptado una suerte de código de no uso de teléfonos inteligentes que está destinado a ser aplicado no solo en los colegios sino también en las casas.

Las instituciones educativas del área ya prohibieron o restringieron el uso de teléfonos celulares, pero los efectos de las redes sociales se mantuvieron presentes, según el informe.

"Si todos lo hacen en todos los ámbitos, no te sientes como si fueras el extraño. Hace que sea mucho más fácil decir que no", le dijo a The Guardian Laura Bourne, cuyo hijo está en la primaria . "Cuanto más tiempo podamos preservar su inocencia, mejor".

No todos los padres han optado por participar, pero Rachel Harper, directora de una institución primaria que dirigió la iniciativa, le contó al medio británico que un número "suficiente" de padres han optado por hacer una diferencia significativa.

¿En qué otros países han prohibido que niños usen celulares?

La propuesta cada vez tiene más ha acogida en ese país. De hecho, el ministro de Salud, Stephen Donnelly, quien tiene tres hijos y vive cerca de Greystones, escribió un artículo de opinión en el Irish Times la semana pasada en apoyo de la prohibición.

"Irlanda puede ser, y debe ser, un líder mundial en garantizar que los niños y los jóvenes no sean atacados ni dañados por sus interacciones con el mundo digital", escribió Donnelly. "Debemos facilitar que los padres limiten el contenido al que están expuestos sus hijos", añadió.

Iniciativas ya se han impulsado en otras partes del mundo. En India, por ejemplo, se conoció el caso de un pueblo que prohibió el uso de teléfonos inteligentes para todos los menores de 18 años, según el Times of India.

Se trata de una aldea en Yavatmal, en Maharashtra, donde quienes sean encontrados usando un teléfono inteligente enfrentarán una pequeña sanción económica.

Lo cierto es que los impactos del uso de teléfonos inteligentes en los niños, niñas y adolescentes se están convirtiendo en una preocupación cada vez mayor a medida que los estudios en curso buscan analizar los efectos duraderos en el cerebro.

Un estudio del National Institutes of Health, la agencia principal del gobierno de Estados Unidos responsable de la biomedicina y la salud pública, está adelantando una investigación, que ya estableció que los niños que pasan más de dos horas frente a una pantalla cada día obtienen puntajes más bajos en las pruebas centradas en las habilidades de pensamiento y lenguaje.

