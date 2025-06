El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el domingo a Fox News que lanzó ataques aéreos contra Irán para evitar "un holocausto nuclear", al señalar que su gobierno tenía información de inteligencia de que Irán estaba a meses de desarrollar un arma nuclear inicial.

"Tuvimos que actuar", dijo Netanyahu en el programa de Bret Baier. "Era la hora 12 y actuamos. Para salvarnos a nosotros mismos, pero también... para proteger al mundo de este régimen incendiario".

Según explicó, "la información que obtuvimos y que compartimos con Estados Unidos era absolutamente clara: que estaban trabajando en un plan secreto para convertir el uranio en un arma, que marchaban muy deprisa, que conseguirían un dispositivo de prueba y posiblemente un dispositivo inicial en cuestión de meses, y desde luego en menos de un año".

Lee también Ataques entre Israel e Irán continúan este domingo 15 de junio; sigue aquí el minuto a minuto

Advirtió que "no tendremos un segundo holocausto, un holocausto nuclear. Ya tuvimos uno, en el siglo pasado - el Estado judío no va a tener el holocausto cometido sobre el pueblo judío. No va a ocurrir".

Netanyahu señaló que Israel vio que Irán tenía uranio enriquecido suficiente para nueve bombas. "Todo lo que tenían que hacer era convertirlas en armas. Nosotros lo impedimos".

Preguntado sobre si el cambio de régimen estaba entre sus objetivos en Irán, Netanyahu dijo: "Ciertamente, podría ser el resultado, porque el régimen de Irán es muy débil".

Lee también Trump dice que "es posible" que EU intervenga en conflicto Israel-Irán; augura "pronta paz"

En la entrevista, Netanyahu dijo haber confirmado la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, Mohamad Kazemi, y de su número dos, Hasán Mohaqeq, en los ataques en Teherán.

"Hace unos momentos pillamos al jefe de inteligencia y a su adjunto en Teherán porque ahora nuestros pilotos están sobre los cielos (de la ciudad) y estamos atacando sitios militares y nucleares", expresó.

También dijo que Israel "destruyó la instalación principal" del complejo nuclear de Natanz. "Hemos destruido la instalación principal de Natanz. Es la principal planta de enriquecimiento" de uranio del país", señaló. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) había dicho el viernes que parte de esta instalación clave en el programa de armamento nuclear de Irán había sido destruida por los ataques israelíes.

Lee también: Explotan coches bomba en Teherán, reportan medios iraníes; cuartel policial y zonas residenciales entre los blancos

El ejército israelí dijo que comenzó a atacar "decenas" de instalaciones de misiles tierra-tierra en el oeste de Irán, en el tercer día de ataques cruzados entre Israel y la República Islámica.

"La fuerza aérea comenzó una oleada de bombardeos contra decenas de objetivos de misiles tierra-tierra en el oeste de Irán", indicó el ejército en comunicado.