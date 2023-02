Mujer se defiende de acosador que intentó abusar de ella en un gimnasio en Florida

Una mujer de Florida se defendió con éxito de un hombre que la agredió físicamente e intentó abusar de ella en el gimnasio de su complejo de apartamentos.

Nashali Alma, de 24 años, hacía ejercicio sola. Dejó que el sospechoso entrara al gimnasio porque lo había visto en el lugar anteriormente, informó WFTS.

"Por lo general, las personas olvidan sus llaveros. Los dejamos entrar, así que dejé entrar al caballero. No lo pensé dos veces (...) Estaba en medio de mi entrenamiento", recordó.

El video de vigilancia la mostró continuando su entrenamiento mientras el sospechoso, Xavier Thomas-Jones, se le acercó e intentó agarrarla por la cintura. Ella lo empujó y siguió luchando contra él. El ataque duró más de un minuto.

“Tan pronto como se acercó a mí, lo empujé (...) Le dije: ‘Hermano, ¿qué diablos estás haciendo? Aléjate de mí. Deja de intentar tocarme. Empezó a perseguirme por la banca y terminamos al otro lado del gimnasio”.

"Después de que estuvimos en el suelo luchando por un rato, me adelanté y le tiré del pelo de la barba. Empecé a torcer, torcer, torcer. Pude ver en su rostro que dolía mucho", dijo Alma.

Thomas-Jones pudo inmovilizar a Alma en el suelo y ella siguió luchando mientras intentaba llamar al 911.

"En el momento en que traté de llamar al 911, él intentaba agarrarme del brazo o me estaba agarrando en este momento. No puedo llamar al 911, así que tengo que luchar por esto por el momento", dijo Alma.

Alma es fisicoculturista. Dijo que esperaba que eventualmente se cansara si ella seguía luchando. "Ese fue mi pensamiento todo el tiempo porque cuanto más luchas, creo que se cansarán más porque ven que esta chica está peleando. Sabes, puedes ver al final del video que él estaba cansado", declaró.

Alma pudo liberarse, salir corriendo del gimnasio y llamar al 911.



A Florida woman is able to defend herself when a 25-year-old man attack her inside her apartment complex gym. The attacker live at the complex and was arrested 24-hours later facing several charges. pic.twitter.com/W59fsky9Ks

— Colmena Capital (@colmenacapital) February 16, 2023