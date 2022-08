Mujer intenta pasar prueba de sobriedad con baile folclórico irlandés en Florida

Una mujer de Madeira Beach, Florida, intentó impresionar a la policía de Pinellas con un baile folclórico irlandés durante una prueba de sobriedad después de un accidente automovilístico.

Amy Harrington, de 38 años, chocó por detrás con otro vehículo en Gulf Boulevard antes de las 10:30 p. m. del 27 de abril. Cuando llegaron los agentes del condado de Pinellas, los oficiales dijeron que tenía los ojos rojos y llorosos, reportó WFLA.

Harrington trató de caminar en línea recta durante una prueba de sobriedad a lo largo de un marcador de espacio de estacionamiento cuando se rindió y comenzó a bailar, mostró el video publicado.

“¿Quieres prestar atención para que pueda darte las instrucciones?”, le preguntó una agente.

Harrington respondió: "¡Oh, Dios mío! Suenas como mi (...) entrenador de ballet", antes de comenzar otro baile, indicó Fox13.

“Ese no era el ejercicio que estaba demostrando”, dijo la policía.

If you’re going to drink DON’T DRIVE. If you’re going to drive DON’T DRINK. The Pinellas County Sheriff's Office released a body camera video of a woman performing a Irish folk dance during sobriety test. #Florida #FloridaMan #drunkdriving #convicted #breaking #LockHimUp #Sydney pic.twitter.com/YfEcOYvUjq

