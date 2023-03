Muere un bombero que luchaba contra incendio en Nueva York

Un bombero murió este miércoles dentro de un edificio comercial en llamas en el centro de Buffalo, Nueva York, donde un incendio y una repentina explosión enviaron llamas y humo a la calle.

El video grabado por los transeúntes mostró equipos de bomberos fuera del edificio siendo derribados y envueltos en una nube de ceniza, luego agitándose para recuperar el control de las mangueras de rociado. El comisionado de bomberos, William Renaldo, dijo que la bola de fuego probablemente fue causada por una corriente de aire, que dijo que ocurre cuando el oxígeno "es absorbido por el edificio y luego regresa".



#BREAKING: Multiple firefighters are battling Massive commercial fire with reports of one firefighter unaccounted for

#Buffalo | #NewYork⁰

Currently, dozens of firefighters are battling a massive four-alarm commercial fire in downtown Buffalo were heavy thick smoke is… https://t.co/AnzCRvfRUm pic.twitter.com/ZMtqropFaJ

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 1, 2023