Muere pasajero por turbulencia en avión ejecutivo que sobrevolaba Nueva Inglaterra, algo poco común

Fuertes turbulencias sacudieron un avión ejecutivo sobre Nueva Inglaterra, en el noreste de Estados Unidos, causando la muerte de un pasajero, algo poco común, y obligando a la aeronave a desviarse al Aeropuerto Internacional Bradley, informaron las autoridades el sábado.

El avión Bombardier transportaba a cinco personas cuando cruzó las turbulencias el viernes por la tarde mientras viajaba de Keene, Nueva Hampshire, a Leesburg, Virginia, informó la portavoz de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés), Sarah Sulick.

No quedó claro de momento qué daños pudo haber recibido la aeronave y la NTSB no proporcionó detalles, como el hecho de si la víctima llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Según una base de datos de la Administración Federal de Aviación, el avión era propiedad de Conexon, una firma con sede en Kansas City, Missouri. La compañía -especializada en llevar fibra óptica a las comunidades rurales para dotarlas de internet de alta velocidad - se negó a hacer comentarios el sábado.



