Modelo manda saludos a profesor que la maltrataba y hoy está suscrito a su OnlyFans

Vera Dijkmans es una de las modelos holandesas más exitosas de OnlyFans, la plataforma digital que se hizo popular, entre otras cosas, por su abundante contenido para adultos. Sus curvas, su rostro y su autenticidad le han servido para dejar sin palabras a todos aquellos que años atrás la criticaron y, además, tuvieron la osadía de pronosticarle un futuro poco prometedor.

Con ingresos de alrededor de 300 mil euros al mes (más de 6 millones de pesos mexicanos) -de acuerdo con el diario británico Daily Star-, Vera no solo ha alcanzado la fama en OnlyFans, sino que también ha sumado a su innumerable lista de suscriptores uno muy particular: se trata de su profesor de escuela, quien años atrás se atrevió a decirle que “no llegaría a nada en la vida”.

“Por aquel entonces, me trataba como a cualquier otra alumna, pero no nos llevábamos bien; me decía que no llegaría a nada en la vida. Y de hecho abandoné el instituto poco después, cuando tenía 15 años”, relató la joven, quien ahora tiene 22 años y un futuro promisorio en la plataforma por suscripción, de acuerdo con el diario citado anteriormente.

Quien hacía unos años oscurecía su paso por la escuela con sus comentarios, ahora se había convertido en uno de sus mayores admiradores. El maestro no tardó en establecer contacto con ella y solicitar sus servicios en la plataforma: en una oportunidad hasta ofreció pagar una propina de mil euros (poco más de 20 mil pesos) por una foto de lencería sexy.

Aunque en el primer mensaje el maestro trató de actuar como si no la conociese de antes, Vera no pudo quedarse con la duda y simplemente le preguntó. “Creo que al principio dudó, pero luego lo admitió. ¡No podía creerlo!”, afirmó Vera para el Daily Star.

Y agregó: “Al principio, me sentía extremadamente incómoda. Lo encontré tan impactante porque en la escuela recuerdo que él era muy estricto y nunca tuve la impresión de que le agradara como estudiante, y mucho menos así”.

Si bien Vera disfrutaba asistir a la escuela, sus prominentes glúteos no pasaron desapercibidos entre sus compañeros: fue acosada y ridiculizada por el cuerpo que, algunos años más tarde, la ayudaron a amasar una fortuna en OnlyFans y una lista innumerable de admiradores.

“Siempre he tenido un trasero grande. Mis compañeros de clase solían burlarse de mí por eso, llamándome con apodos. ¡Ahora gano mucho dinero gracias a eso!”, confesó al diario británico.

Futuro prometedor

Mucho antes de acumular más de cinco millones de seguidores en Instagram y convertirse en una celebridad en el servicio de suscripción, Vera trabajó como mesera, una labor por la que obtenía entre seis y ocho libras esterlinas la hora. Sin embargo, en busca de su sueño de ser bailarina profesional, se mudó a Los Ángeles para encontrar nuevas oportunidades.

En la ciudad californiana asistió a clases de baile en algunas de las mejores escuelas de artes escénicas del estado y, en medio de las luces, los flashes y la atención, conoció a muchos fotógrafos famosos que la hicieron cambiar de planes.

Del baile pasó al modelaje y, posteriormente, a abrir una cuenta en OnlyFans en el año 2019. “Me uní a OnlyFans como una forma de ser financieramente independiente. Me gusta ser mi propio jefe y poder trabajar en cualquier lugar”, señaló según el Daily Star.

Con la fama y el reconocimiento en el continente europeo también llegó una dosis de confianza y una ola de nuevas ambiciones. No solo tiene a su antiguo profesor de escuela como suscriptor, sino también a algunos de sus excompañeros de trabajo.

“Finalmente me vengué de las personas que nunca creyeron en mí”, declaró Vera, de acuerdo con el periódico estadounidense The New York Post.

