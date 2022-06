Misterio, en cumbre de las Américas

Washington.— A unas horas del inicio de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, mientras algunos países confirman su asistencia, otros, incluyendo México, mantienen el misterio sobre su presencia.

Los presidentes de Colombia, Panamá y Surinam informaron este domingo que asistirán al evento que se realizará entre el 6 y el 10 de junio.

Los anuncios se dan en medio de la incertidumbre creada ante la posibilidad de que países como México no asistan a la cumbre, o asistan a nivel de cancilleres. También las naciones de la Comunidad del Caribe (Caricom) amenazaron con no participar, en rechazo al veto de Estados Unidos a Venezuela, Nicaragua y Cuba, decisión que Wa- shington justifica con el argumento de que los tres países no son Estados democráticos. El lema de la cumbre es Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo, y se prevé como tema fundamental el apoyo para impulsar las economías tras el impacto del Covid-19.

Sin embargo, dados los elevados flujos migratorios rumbo a Estados Unidos, se prevé sea otro tema a tratar. Inclusión social, cambio climático y transformación digital serán otros. Pero naciones como Bolivia, Honduras y Guatemala optaron por dar un paso al costado. De acuerdo con el medio Bloomberg News, EU definitivamente tomó la decisión de no invitar a ninguno de los tres países, pese a las amenazas de inasistencia.

“La mal llamada Cumbre de las Américas se desarrolla en Estados Unidos, el país menos democrático del mundo”, tuiteó el expresidente boliviano, Evo Morales.

Venezuela advirtió que pese a no estar invitados, las voces de los pueblos venezolano, nicaragüense y cubano se hará oír en la cumbre. “Lo que van a intentar hacer es lo que han hecho en otras oportunidades, que es financiar algunos grupos para que protesten en el lugar donde se celebra la cumbre”, consideró el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón.

A decir de Ben Rhodes, exviceconsejero de Seguridad Nacional de EU, no haber invitado a Cuba es “una enorme oportunidad perdida. Nos estamos ais- lando al dar ese paso, porque tienes a México, a los países caribeños, diciendo que no vendrán, y eso sólo hará que Cuba se vea más fuerte que nosotros”.

El embajador de EU en México, Ken Salazar, visitó la Basílica de Guadalupe. “Antes de viajar a Los Ángeles para la Cumbre de las Américas, ruego a la Patrona de las Américas para que ayude a nuestros líderes a establecer una nueva era transformadora para las Américas y la relación EU- México”, tuiteó.