Miguel Henrique Otero exige al presidente de Telefónica “dar la cara” y explicar bloqueo de El Nacional

Miguel Henrique Otero, presidente editor del diario venezolano El Nacional exigió al presidente ejecutivo de Telefónica “dar la cara” y explicar por qué está bloqueando no sólo la página web de ese periódico, sino de toda la prensa independiente.

A través de un video, Otero denunció los “atropellos inimaginables” que El Nacional sufre en Venezuela por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. El objetivo final, aseguró, es que “desaparezcamos”. Enumeró todos los ataques que ha sufrido el diario: “Nos quitaron el suministro de papel, nos acosaron. Persiguieron a nuestros periodistas. Utilizaron todos los tribunales y todos los mecanismos judiciales contra nosotros. Nos arrebataron nuestras instalaciones”, lamentó.

Pero ahora, la cereza del pastel, denunció, es el bloqueo de la página web de El Nacional. “En Venezuela, Telefónica es el proveedor de internet más importante”, explicó. Sin embargo, la empresa, “en contubernio con el gobierno, en combinación con la dictadura de Maduro, bloquea la página web de El Nacional. Y bloquea todas las páginas web de todo el periodismo independiente en Venezuela”.

El Nacional explicó en días pasados que la subsidiaria de Telefónica en Venezuela, Movistar, ha bloqueado páginas de noticias que publican información sobre la crisis del país. Afirmó que, por petición de instituciones del Estado, Movistar ha espiado las llamadas de cientos de miles de venezolanos.

Estos bloqueos de páginas, criticó el diario, se realizan aun si los portales funcionan con dominios registrados en Estados Unidos. “Es absolutamente irregular porque son páginas internacionales y la única manera de bloquearlas es con un juez federal donde están alojadas”, enfatizó en otro momento Otero.

El periodista, quien reside en España, tras tener que huir de Venezuela, perseguido por el régimen, ha encabezado protestas frente a la sede de Telefónica en Madrid.

En el video, Otero cuestionó al presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, por su “discurso democratizador, de apertura de las redes, de acceso a internet”, cuando lo que está haciendo en Venezuela es todo lo contrario.

Le exigió dar la cara. “Quiero preguntarle por qué no da la cara, por qué no me contesta, por qué no le contesta a los venezolanos, a las organizaciones”.

A los accionistas de Telefónica, Otero les preguntó si “están de acuerdo con que Telefónica apague la libertad de expresión en Venezuela, que vaya contra la propiedad privada en Venezuela. Que vaya contra los usuarios de internet. Que vaya contra los venezolanos. Que vaya contra la libertad de expresión”.

Otero concluye el video con un mensaje: “Este atropello no puede quedar impune. Pallete va a pasar a la historia como el hombre que bloqueó las páginas web en Venezuela y atropelló la libertad de expresión”.