Bruselas.— En el escalafón de las redes criminales europeas, los niños y adolescentes han terminado por convertirse en artículos de bajo costo que son desechados tras ejecutar las tareas asignadas por la organización delictiva, afirma Alexander Söderholm, de la unidad de investigación sobre delincuencia organizada de la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA, por sus siglas en inglés).

“Vemos cada vez con más frecuencia el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales para la realización de las tareas más básicas y más riesgosas en el tráfico de drogas”, dice. “Se trata de un problema muy serio, que afecta a todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) de una forma u otra. Esto explica por qué es un desafío que adquiere cada vez más relevancia en la estrategia y el plan de acción contra las drogas de la UE”.

Originario de Suecia, Söderholm es miembro de la EUDA desde 2021 y forma parte de la unidad especializada en mercados de drogas y delincuencia organizada, enfocándose particularmente en técnicas de reclutamiento criminal.

Sus trabajos se basan principalmente en información científica procedente de los cuerpos policiacos y centros especializados de los 27 Estados miembros de la UE, Noruega y Turquía, así como de agencias como Europol.

Describe el fenómeno del reclutamiento de menores por parte del crimen organizado como una táctica perversa usada para reducir riesgos de detección por parte de la justicia y maximizar ganancias.

“Es un método usado, cada vez con más frecuencia, por las redes criminales para reducir riesgos y proyectar los peligros en los jóvenes. Es decir, los miembros de las redes se están protegiendo detrás de los jóvenes que son usados como artículos desechables”, indica. “En el pasado había tareas que eran realizadas por profesionales o miembros de la organización, ahora las están haciendo jóvenes reclutados; sale más barato. Si los jóvenes consiguen el resultado o fallan la misión, el costo para la red criminal es mínimo o nada, porque esos jóvenes no forman parte de la organización y las tareas que realizan tienen implicaciones limitadas para la red”.

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Añade que “si el joven es detenido, cumple o falla el encargo, no importa, el resultado es el mismo, son variantes previamente tomadas en consideración por la red”.

De acuerdo con Europol, hay presencia de menores de edad en más de 70% de las redes criminales europeas dedicadas al tráfico de drogas, fraude, delincuencia cibernética, trata de personas y robo a propiedad privada.

Las informaciones recaudadas por la agencia europea con sede en Lisboa muestran que los menores de edad son “contratados” para tareas de intimidación y actos de violencia, desde una balacera hasta la colocación de explosivos.

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También son enlistados para el transporte, resguardo o venta de estupefacientes al menudeo, así como para la ejecución de actividades altamente riesgosas como el robo de mercancía de una banda rival o la recolección de droga en contenedores portuarios.

La participación en actividades relacionadas con el robo de drogas a redes rivales, en algunos países, representa casi 10% de los incidentes que involucran a jóvenes.

“Realmente trabajan en el nivel más bajo del escalafón, en donde el daño físico y sicológico es más alto. Son contratados para llevar a cabo esas tareas sin ni siquiera ser miembros de estos grupos”, indica Söderholm. El gancho para atraparlos suele ser la promesa de obtener dinero rápido y fácil, la ilusión de pertenecer a un “renombrado” grupo criminal o tener acceso a un estilo de vida lujoso.

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“A diferencia del pasado, las capacidades de reclutamiento se han incrementado significativamente, hoy es mucho más fácil llegar a los jóvenes y a gran escala (...) Una parte importante de este proceso ha sido la digitalización, el Internet y las redes sociales, así como la historia de glamour construida en torno al involucramiento con el mundo de las drogas y la criminalidad”.

Otro factor es el tiempo que los jóvenes pasan conectados a la red, lo que conduce a una mayor exposición a este tipo de contenido. En Europa, 78% de los niños de entre 13 y 17 años revisa sus dispositivos al menos una vez cada hora, y uno de cada cuatro menores muestra un uso “disfuncional” del teléfono inteligente, es decir, patrones de conducta que corresponden a una adicción. Al avance tecnológico se suman la erosión del estado de bienestar, hay un número importante de jóvenes sin expectativas de futuro y que se sienten desconectados con la sociedad.

La Comisión Europea estima que 19.5 millones de personas menores de 18 años corren el riesgo de pobreza o exclusión social en la UE, alrededor de 24% del total de ese grupo poblacional.

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“Pero no sólo los jóvenes vulnerables pueden verse afectados. Hay grupos activos en redes sociales que buscan personas específicas, en ciudades, áreas, demografía muy precisa”.

El reclutamiento suele darse a través de brokers, quienes son responsables de las campañas publicitarias y operan en diversas plataformas usando múltiples cuentas. Los intermediarios, a su vez, dependen de un habilitador que opera en el terreno. Por lo regular, el broker ofrece además servicios de logística, como transporte y acogida.

“Es una táctica cada vez más presente en los grupos criminales y parece ser un modelo de negocio que se está expandiendo en más países”, dice.

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“Es atractivo porque es de muy bajo costo y aísla a los instigadores y a las redes criminales de cualquier tipo de intervención de la justicia. Es un proceso que está teniendo lugar por la vulnerabilidad de los jóvenes, las condiciones de las comunidades en las que viven y la exposición digital”.

Para el investigador, la respuesta al reclutamiento juvenil requiere de un enfoque colectivo, porque depender exclusivamente de la respuesta judicial es la ruta equivocada.

Insiste en que hay que prevenir lo más temprano posible, a través de programas escolares y digitales dirigidos a generar conciencia en los jóvenes sobre los peligros..

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Recomienda apoyar a los servicios sociales para llegar a los jóvenes vulnerables, trabajar conjuntamente con las plataformas digitales y desarticular las capacidades de las bandas delictivas.

Sostiene que a menudo las redes criminales tratan de incentivar al joven diciéndole que no pasa más allá de que la policía lo detenga para luego dejarlo en libertad por ser menor de edad, pero la realidad es que las consecuencias para los jóvenes son severas, pueden ser retirados de sus familias, perder los apoyos sociales y ver limitado su futuro profesional por tener récord criminal.

“Algunos países se están moviendo hacia el endurecimiento de las leyes y la reducción de la edad de responsabilidad penal. La evidencia científica nos muestra que el castigo no aborda los factores que hacen que los jóvenes sean vulnerables al reclutamiento. Si reduces la edad, estarías sólo correteando la edad y reduciendo la edad de reclutamiento en lugar de abordar las vulnerabilidades estructurales”.

Insiste: “Muchos jóvenes son manipulados, asesinados, explotados y chantajeados. La línea entre ser víctima y perpetrador es muy fuerte. Si reduces la edad de consentimiento criminal, no necesariamente vas a abordar ninguno de estos factores. No significa que por sus ofensas no haya consecuencias, pero la evidencia que tenemos sugiere que el reclutamiento requiere una respuesta más amplia”.

Entre los programas que están siendo referentes en Europa, se encuentra “Engage”, implementado en Londres a jóvenes de alto riesgo de entre 13 y 18 años, identificados mediante indicadores como antecedentes penales, abuso de sustancias y vínculos familiares con el crimen organizado.

También está el programa irlandés con enfoque familiar Greentown; el francés dirigido a limitar la participación de menores en el tráfico de estupefacientes (LIMITS); el holandés enfocado en explicar, prevenir e intervenir ante la implicación en el crimen organizado (EPIC) y el sueco Stop Shooting, que involucra a la policía, la autoridad municipal, al servicio penitenciario y a representantes de la localidad en donde se implementa.

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