Las mujeres podemos bailar y liderar: inundan redes de videos en apoyo de primera ministra de Finlandia

Luego de la polémica suscitada por los videos donde la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, aparece bailando y cantando, en lo que ella denominó “fiestas salvajes”, en las que todo fue legal, finlandesas inundaron las redes con videos bailando, y señalando que “las mujeres podemos bailar y liderar”.

Marin se sometió a un test de drogas, que resultó negativo, en medio de las críticas de políticos que aseguraron que así no es como se dirige un país y que señalaron la posibilidad de que ella haya consumido algún tipo de droga.

La primera ministra, quien desde que asumió el cargo, en 2019, dijo que pretendía mantener una vida, y divertirse con sus amigos, sin descuidar el cargo, afirmó el pasado viernes: “Nunca en mi vida, ni siquiera en mi juventud, he consumido drogas. Ojalá viviéramos en una sociedad en la que se pudiera confiar en mi palabra. Pero como ahora quieren levantar esas sospechas, por eso me hice la prueba”.

Los cuestionamientos a la primera ministra no cayeron bien entre las finlandesas, quienes se quejaron que si Marin fuera hombres, no se habría desatado escándalo alguno con los videos donde ella canta y baila.

En un acto de solidaridad, subieron sus propios videos bailando.

“Deberíamos bailar un poco más”, tuiteó @dmeijerk.

We should all dance a little more! I stand in solidarity with Sanna #solidaritywithsanna pic.twitter.com/q7l6qzXQzF

En Instagram altfordamerne subió un video con diversas mujeres bailando, bebiendo y divirtiéndose. “Solidaridad con Sanna”, escribió.



Laura Bassett, editora en jefe de jezebel, también posteó un video suyo bailando:

In solidarity with Sanna, I will now post this video of myself dropping @misstessowen on the dance floor at her bachelorette party last month pic.twitter.com/djy0NEANPA



Otras criticaron el doble rasero usado con la primera ministra. “¿Por qué no puede irse de fiesta después de trabajar? ¿Acaso esperamos que nuestros líderes no sean humanos?, tuiteó Ashok Swain, profesor de Investigaciones de Paz y Conflicto en la Universidad de Uppsala, en Suecia.

Finland’s PM is again subjected to criticism for partying! Why can’t she party after work? Do we expect our leaders not to be human beings? pic.twitter.com/9fbrGVq9Wa

“Una política joven que hace su trabajo y disfruta su vida privada. ¿Por qué una mujer joven no puede divertirse? No soporto el doble rasero de género”, tuiteó Iratxe García Pérez, presidenta del Grupo Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.

How shocking!!! A young politician who does her job and enjoys her private life… Why can’t a young woman have fun? I can’t stand gender double standards.

All my support to @MarinSanna #SannaMarin

— Iratxe Garcia Perez/ (@IratxeGarper) August 19, 2022